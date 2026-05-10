Keine Sofa-Rettung für Dynamo! Endspiel um Relegation gegen Kiel

Dresden - Nach dem 1:2 am Samstag in Braunschweig schaute das ganze Dynamo -Land auf die Spiele von Düsseldorf und Fürth . Hätten beide nicht gewonnen, wäre theoretisch alles durch gewesen. Fürth tat den Gefallen, verlor 1:2 bei der Hertha. Die Fortuna allerdings nicht, siegte 3:1 gegen den Tabellenzweiten Elversberg. Daher muss Dynamo am Sonntag gegen Kiel (Anstoß: 15.30 Uhr) punkten. Endspiel gegen die Relegation!

Dynamo und Trainer Thomas Stamm (43) haben kommenden Sonntag ein Endspiel gegen die Relegation. © Andreas Gora/dpa

Keine Sofa-Rettung. Selbst schuld mag man sagen. In Düsseldorf (1:3) und in Braunschweig hatte Dynamo genügend Chancen, um entspannt in den letzten Spieltag gehen zu können. So könnte es haarig werden. Die Herztropfen stehen parat. Das Finale um die Relegation steht gegen die Störche an.

Die haben die Kröte rechtzeitig aus dem Hals bekommen, sind bereits gerettet. Allerdings könnte die Ausgangslage schlechter sein. In dieser verrückten Liga scheint aber nichts unmöglich. Wer hätte schon mit so einem klaren Sieg von Düsseldorf gegen Elversberg gerechnet? Die wenigsten.

Eine Entscheidung im Keller ist gefallen: Preußen Münster steht nach dem 1:1 gegen Darmstadt als erster Absteiger fest. Dahinter hat Fürth (34 Punkte/-22 Tore) als 17. die schlechtesten Karten. Bielefeld (36/-3) steht derzeit auf dem Relegationsplatz 16, kann noch direkt absteigen, sich aber auch komplett retten.

Braunschweig (37/-17) und Düsseldorf (37/-16) sollten durch ihre Siege am Wochenende raus sein, was den direkten Abstieg betrifft. Für sie geht es wie bei Dynamo (38/0) nur noch um die Relegation. Selbst Magdeburg (39/-5) ist noch nicht zu 100 Prozent gerettet.