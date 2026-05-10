Keine Sofa-Rettung für Dynamo! Endspiel um Relegation gegen Kiel
Dresden - Nach dem 1:2 am Samstag in Braunschweig schaute das ganze Dynamo-Land auf die Spiele von Düsseldorf und Fürth. Hätten beide nicht gewonnen, wäre theoretisch alles durch gewesen. Fürth tat den Gefallen, verlor 1:2 bei der Hertha. Die Fortuna allerdings nicht, siegte 3:1 gegen den Tabellenzweiten Elversberg. Daher muss Dynamo am Sonntag gegen Kiel (Anstoß: 15.30 Uhr) punkten. Endspiel gegen die Relegation!
Keine Sofa-Rettung. Selbst schuld mag man sagen. In Düsseldorf (1:3) und in Braunschweig hatte Dynamo genügend Chancen, um entspannt in den letzten Spieltag gehen zu können. So könnte es haarig werden. Die Herztropfen stehen parat. Das Finale um die Relegation steht gegen die Störche an.
Die haben die Kröte rechtzeitig aus dem Hals bekommen, sind bereits gerettet. Allerdings könnte die Ausgangslage schlechter sein. In dieser verrückten Liga scheint aber nichts unmöglich. Wer hätte schon mit so einem klaren Sieg von Düsseldorf gegen Elversberg gerechnet? Die wenigsten.
Eine Entscheidung im Keller ist gefallen: Preußen Münster steht nach dem 1:1 gegen Darmstadt als erster Absteiger fest. Dahinter hat Fürth (34 Punkte/-22 Tore) als 17. die schlechtesten Karten. Bielefeld (36/-3) steht derzeit auf dem Relegationsplatz 16, kann noch direkt absteigen, sich aber auch komplett retten.
Braunschweig (37/-17) und Düsseldorf (37/-16) sollten durch ihre Siege am Wochenende raus sein, was den direkten Abstieg betrifft. Für sie geht es wie bei Dynamo (38/0) nur noch um die Relegation. Selbst Magdeburg (39/-5) ist noch nicht zu 100 Prozent gerettet.
Dynamo Dresden schwor sich am Samstag in Braunschweig auf das letzte Saisonspiel ein
Ganz ohne Drama geht es bei der SGD nicht. Deshalb gab es schon am Samstag nach dem Spiel in Braunschweig einen Schwur: Jetzt das Ding gegen Kiel gemeinsam ziehen. "Absolut, anders geht es nicht", so Kapitän Stefan Kutschke (37).
"Das war schon unsere Marschroute die gesamte Saison, die ganze Rückrunde. Wir haben immer wieder Rückschläge erlebt. Die Mannschaft ist aber so klar, dass sie es am Sonntag zu Ende bringt", ist sich "Kutsche" sicher.
Dynamo hat alles in der eigenen Hand. Mit einem Dreier wäre alles klar. Selbst bei einem Remis wäre man auf Schützenhilfe angewiesen, ein Konkurrent dürfte nicht gewinnen. Allerdings könnte auch eine Niederlage reichen. Verrückt!
Düsseldorf spielt in Fürth, Bielefeld daheim gegen die Hertha, Braunschweig muss zu Meister Schalke.
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Titelfoto: Andreas Gora/dpa