Wechsel zur künftigen Konkurrenz: Ralf Becker klaut Dynamo einen Aufstiegshelden

Dresden - Das dürfte Dynamo wehtun! Jonas Sterner (23) hatte mit seinen bärenstarken Leistungen großen Anteil am Dresdner Aufstieg in die 2. Bundesliga , dort wird er den Schwarz-Gelben aber nicht erhalten bleiben. Nach seiner Leihe soll der Rechtsverteidiger vor einem festen Wechsel von Holstein Kiel zu Hannover 96 stehen.

Alles in Kürze

Jonast Sterner (23) wird offenbar nicht fest nach Dresden wechseln, sondern stattdessen in Hannover anheuern. © Lutz Hentschel

Starke neun Vorlagen und zwei Treffer in 32 Drittliga-Spielen steuerte der nominelle Abwehrmann in der abgelaufenen Saison zum gelungenen Sprung ins Unterhaus bei - mehr Scorer für die Sportgemeinschaft werden wohl aber nicht hinzukommen.

Wie Bild berichtet, verliert die Sportgemeinschaft den Leistungsträger ausgerechnet an den künftigen Konkurrenten Hannover 96 - und damit an den ehemaligen Dynamo-Boss Ralf Becker (54), der ab Sommer die Stelle des Sportdirektors in Niedersachsen antritt.

Demnach zahlen die Roten 400.000 Euro Ablöse für die Dienste des agilen Außenverteidigers an Kiel und stechen die SGD damit aus. Bei H96 soll Sterner Sei Muroya (31) ersetzen, der nach fünf Jahren in Deutschland zurück zum FC Tokyo wechselt. Zuletzt war der gebürtige Husumer auch mit Hertha BSC in Verbindung gebracht worden.

Nach dem gepackten Aufstieg und seinen Feierlichkeiten werden sich zahlreiche Dynamo-Fans dennoch große Hoffnungen auf einen Verbleib gemacht haben, denn gemeinsam mit Jakob Lemmer (25) und Aljaz Casar (24) ließ sich der 23-Jährige sogar das besondere Datum - den 10. Mai 2025 - als Tattoo ins Bein stechen.