Dynamo-Matchwinner Vermeij mit Näschen und Emotionen: "Bin auch ein Mensch"

Dresden - Es war wohl ein äußerst glücklicher Umstand, dass ausgerechnet bei Dynamo Dresdens Dauerläufer Robert Wagner (22) in Minute 68 keine Körner mehr vorhanden waren. Und Vincent Vermeij (31) hatte das mit seinem Torriecher in der Nase ...

Vincent Vermeij bejubelt seinen entscheidenden Treffer zum 1:0 gegen Lautern. © Lutz Hentschel

"Ich habe versucht, ihn reinzuschießen, aber meine Kraft war am Ende. Deswegen habe ich den Ball nicht getroffen", gestand Wagner nach Dynamos so wichtigem 1:0-Erfolg gegen den 1. FC Kaiserslautern.

Vermeij hatte das in seinem Stürmerblut schon vorher erahnt, sich von seinem Gegenspieler leicht nach hinten abgesetzt und Alexander Rossipals scharfe Hereingabe mit links in die Maschen gehauen - der so wichtige Führungs- und Siegtreffer, der das Tor zum Klassenerhalt ganz weit aufgeschlossen hat.

"Das war der einzige Moment, wo ich wirklich den Ball mal auf den Fuß bekommen habe", befand der Niederländer nach seinem neunten Saisontor beim Interview-Marathon.

"Das haben wir in der Halbzeit noch besprochen, dass die Momente da sind. Wir waren vom Gefühl her einfach besser drin als unsere Gegner und wussten, einer muss ankommen. Und dann müssen wir da sein."

Er war es, und der Großteil der 31.403 Fans im Rudolf-Harbig-Stadion explodierte vor Ekstase. Sie investierten viel, litten aber auch aufgrund der Spannung - ähnlich wie ihr Team und Vermeij. Nach einer schlechten Flanke von Jason Ceka schrie er seinen Frust raus, hätte sich fast die Hose zerrissen.

"Ich bin auch ein Mensch, habe auch Emotionen. Ich kann nicht böse sein auf mich oder auf einen anderen, das bringt nichts", so der 31-Jährige. "Weiter geht's. Aber ja, das ist manchmal für einen Stürmer einfach ganz schwierig."