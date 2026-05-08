Vor Duell mit Dynamo: Feurige Aussagen vom Braunschweig-Coach!
Braunschweig - Achtung, Feuergefahr! Für Dynamo Dresden würde bei der Eintracht schon ein Punkt zum Klassenerhalt reichen, Braunschweig aber muss unbedingt gewinnen. Im Eintracht-Stadion (Samstag, 13 Uhr) wird es also mal richtig heiß hergehen.
"Wir haben im Training Situationen hergestellt, wo wir diese Elektrizität auf dem Platz herstellen wollen, dass wir die ganze Zeit glühen sowie hellwach sind und nie schlummern", erklärte Braunschweig-Coach Lars Kornetka auf der Pressekonferenz vor dem Abstiegs-Gipfel am Samstag (13 Uhr).
Der 48-Jährige verriet, was er von seinen Mannen gegen Schwarz-Gelb im ersten von zwei entscheidenden Duellen erwartet: "Es gibt keine Schlummertaste bei uns, wir müssen die ganze Zeit Energie auf den Platz laden. Das sind wir uns und den Fans schuldig."
Vermutlich aber nicht deswegen läuteten am Donnerstag beim Training die Alarmglocken.
Es sei das "stressvollste Training" überhaupt gewesen, "das ich je erlebt habe. Wie man auf die Idee kommen kann, hier heute einen Feueralarm zu machen, der Stunden dauerte?", fragte der Coach nach dem schrillenden Probealarm in die Presserunde.
Sein Team trotzte dieser Widrigkeit aber. "Wir sind trotzdem durchgegangen. Alle Hindernisse, die uns in den Weg gelegt werden, überspringen wir, die schieben wir bis zur letzten Sekunde der Saison weg", so der Coach.
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Braunschweigs Trainer Lars Konetka macht klar: "Es geht darum, in Lösungen zu denken"
Der Druck bei den Niedersachsen ist seit Wochen groß. In den vergangenen zehn Partien gab's nur zwei Siege (drei Remis). Zum Vergleich: Dynamo holte im selben Zeitraum fünf Siege (zwei Remis).
"Druck löst sich nicht einfach auf. Die Frage ist, wie man damit umgeht. Wir haben daran gearbeitet, dass er nicht einfach weg ist, wenn wir ihn wegdenken und wegdiskutieren. Er muss in gesunde Kanäle geleitet werden", meinte Kornetka.
Dazu brauche es passenden Fußball: "Es geht darum, in Lösungen zu denken. Wir haben ein Problem, nämlich zu wenig Punkte. Die Lösung heißt: Fußball spielen. So, dass du den Gegner kontrollierst, weg von deinem Tor hältst und die Punkte holst."
Titelfoto: Bildmontage: dpa/Marc Schüler, IMAGO/Darius Simka