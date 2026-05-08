Vor Duell mit Dynamo: Feurige Aussagen vom Braunschweig-Coach!

Braunschweig - Achtung, Feuergefahr! Für Dynamo Dresden würde bei der Eintracht schon ein Punkt zum Klassenerhalt reichen, Braunschweig aber muss unbedingt gewinnen. Im Eintracht-Stadion (Samstag, 13 Uhr) wird es also mal richtig heiß hergehen.

Eintracht-Coach Lars Kornetka (48) hat die vielleicht stressigste Trainingswoche seiner Amtszeit hinter sich. © dpa/Marc Schüler

"Wir haben im Training Situationen hergestellt, wo wir diese Elektrizität auf dem Platz herstellen wollen, dass wir die ganze Zeit glühen sowie hellwach sind und nie schlummern", erklärte Braunschweig-Coach Lars Kornetka auf der Pressekonferenz vor dem Abstiegs-Gipfel am Samstag (13 Uhr).

Der 48-Jährige verriet, was er von seinen Mannen gegen Schwarz-Gelb im ersten von zwei entscheidenden Duellen erwartet: "Es gibt keine Schlummertaste bei uns, wir müssen die ganze Zeit Energie auf den Platz laden. Das sind wir uns und den Fans schuldig."

Vermutlich aber nicht deswegen läuteten am Donnerstag beim Training die Alarmglocken.

Es sei das "stressvollste Training" überhaupt gewesen, "das ich je erlebt habe. Wie man auf die Idee kommen kann, hier heute einen Feueralarm zu machen, der Stunden dauerte?", fragte der Coach nach dem schrillenden Probealarm in die Presserunde.

Sein Team trotzte dieser Widrigkeit aber. "Wir sind trotzdem durchgegangen. Alle Hindernisse, die uns in den Weg gelegt werden, überspringen wir, die schieben wir bis zur letzten Sekunde der Saison weg", so der Coach.