Dieser Dynamo-Neuzugang ist ein Mann für die Zukunft

Marlon Faß (19) wechselt von der TSG zur SGD. © SG Dynamo Dresden

Der 19-jährige Marlon Faß wechselt von der U19 der TSG Hoffenheim nach Elbflorenz, wie die SGD am Mittwoch bekannt gab.

Das 1,89 Meter große Sturmtalent kam in der abgelaufenen Saison der DFB-Nachwuchsliga auf 23 Einsätze, 18 Tore und drei Vorlagen für die TSG-Jugend. In der UEFA Youth League gelangen ihm in sechs Spielen ein Treffer. In Dresden soll er die "nächsten Entwicklungsschritte" gehen.

Die Vorfreude auf seinen neuen Arbeitgeber ist bei Faß bereits riesig: "Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr gut und haben mir von Beginn an ein super Gefühl gegeben, dass ich hier perspektivisch den für mich richtigen Weg gehen kann. Dynamo ist ein toller Verein mit großer Strahlkraft. Mein Ziel ist es, in Zukunft vor den Fans spielen zu können und gemeinsam erfolgreich zu sein."

Das ist möglicherweise aber noch nicht in diesem Jahr der Fall: Wie unter anderem die Bild berichtet, soll der 19-Jährige gleich weiter zu einem Regionalligisten verliehen werden.