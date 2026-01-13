SGD wildert in Cottbus! Er wird Dynamos neuer Keeper

Dynamo Dresden hat nach TAG24-Informationen einen neuen Torhüter gefunden. Elias Bethke soll von Drittliga-Tabellenführer Energie Cottbus kommen.

Von Jens Maßlich, Lukas Schulze

Dresden - Von wegen aus der 1. Bundesliga! Luca Philipp (25) von der TSG Hoffenheim und Kevin Müller (34) aus Heidenheim kursierten die Tage als mögliche Kandidaten. Dynamo Dresdens neuer Torhüter scheint aber aus der 3. Liga zu kommen.

Elias Bethke (22) kehrt nach seiner Verletzungspause wohl nicht mehr ins Tor von Energie Cottbus zurück, sondern wechselt zu Dynamo Dresden. © Picture Point / Sven Sonntag Nach Informationen von TAG24 soll die SGD beim Tabellenführer Energie Cottbus fündig geworden sein und den zuletzt länger verletzten Elias Bethke an die Elbe gelotst haben - vorbehaltlich des ausstehenden Medizin-Checks. Der 22-Jährige war zu Beginn der Saison noch die Nummer eins der Brandenburger, hütete die ersten beiden Drittliga-Partien noch das Energie-Tor (drei Gegentreffer). Dann die Hiobsbotschaft: Der 22-Jährige hatte sich vor dem DFB-Pokal-Spiel gegen Hannover 96 beim Aufwärmen verletzt, zog sich einen Sehnenriss im Oberschenkel zu. Seitdem fiel der gebürtige Nauener aus. Dynamo Dresden Endlich wieder komplett fit: Daferner nimmt Kampf um Dynamo-Sturm an Marius Funk (30) kam als Ersatz und machte seine Sache so gut, dass er sicherlich auch als unumstrittene Nummer eins in die Rückrunde geht.

Dynamo Dresden: Wie stark kehrt Elias Bethke aus seiner Verletzungspause zurück?

In Dresden soll Bethke den verletzten Lennart Grill (26, im Bild) ersetzen und Druck auf Tim Schreiber (23) machen. © Lutz Hentschel Die offizielle Verkündung des Transfers soll es erst am Dienstag vor der öffentlichen Einheit im Trainingszentrum erfolgen. Zuvor muss Bethke aber noch den Medizincheck überstehen. Erst da wird sich herausstellen, ob er wirklich in dieser Saison weiterhelfen kann. Doch kann Bethke aufgrund seines langen Ausfalls tatsächlich der erhoffte Konkurrent im Kampf um die Nummer eins und eine Verstärkung werden? Die hatte Sportboss Sören Gonther (39) zumindest in Aussicht gestellt. "Grundsätzlich sollte man im Fußball nie was ausschließen, aber es muss passen. Abläufe müssen passen, der Leistungsstand muss passen. Es muss sich gut anfühlen für alle, in erster Linie für David Yelldell. Der Torwarttrainer ist da immer der, der noch mal das bessere Gefühl haben muss, wie es dann bei mir ist", sagte Coach Thomas Stamm (42) mit Blick auf die vier Tage Vorbereitung, die vor dem Rückrundenauftakt gegen Greuther Fürth am Samstag (13 Uhr) noch bleiben. Dynamo Dresden Cottbus bestätigt den Abgang: Bethke-Wechsel zu Dynamo fix! "Am Ende werden wir eine gute Entscheidung treffen. Aber erst einmal abwarten, was die nächsten Tage dann wirklich auch passiert." Denn sowohl Stamm als auch Gonther haben zu jeder Zeit einen offenen Konkurrenzkampf um die Nummer eins ausgerufen. Auch wenn Tim Schreiber (23) wohl aufgrund der Kürze der Zeit und Bethkes fehlender Praxis erst einmal die Nase vorn hat. Erstmeldung: 10.11 Uhr, zuletzt aktualisiert: 13.49 Uhr