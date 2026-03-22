Dynamo-Noten gegen Paderborn: Eine Eins, eine Fünf! Leistungen bei der SGD gehen weit auseinander

Paderborn - Die Punkte 22, 23 und 24, die Dynamo Dresden nach eigener Führung in dieser Saison abgeben musste. Wie schon im Hinspiel drehte Paderborn ein 0:1 und gewann noch mit 2:1 . Dynamo musste nach acht Punkten in Folge erkennen, die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Starke 66 Minuten reichten nicht, weil Tim Schreiber zweimal danebengriff. Die TAG24-Noten.

Hier hatte Tim Schreiber (l.) Glück, dass Stefano Marino (r.) verzog, zweimal musste er dennoch hinter sich greifen. © Swen Pförtner/dpa

Tim Schreiber: Machte seine an sich gute Leistung mit zwei dicken Patzern zunichte. Er griff bei beiden Treffern von Steffen Tigges (66./85.) komplett daneben. Die Niederlage muss er auf seine Kappe nehmen - Note: 5

Jonas Sterner: Begann mit zwei Fehlpässen, spielte dann aber stark. Schaltete sich immer wieder vorn mit ein. Schon seine erste Hereingabe auf Vincent Vermeij (5.) war gefährlich, knapp eine halbe Stunde später fand seine Ecke dessen Kopf - 1:0 (32.). Note: 3

Julian Pauli: Abgeklärt, ruhig, bissig und zweikampfstark. Sein Block gegen Marino (36.) war wichtig. War immer Herr der Lage - Note: 2

Friedrich Müller: Sprang für den erkrankten Thomas Keller ein und machte seine Sache erneut gut. Kaum ein Wackler, starke Zweikämpfe. In der Luft allerdings mit Mängeln. Hatte aber das 2:2 auf dem Kopf (90.+3). - Note: 3

Alexander Rossipal: Eine inzwischen gewohnt gute Leistung. Machte seine Seite zu und kurbelte nach vorn an - Note: 3

Robert Wagner: Was er lief, wie geschickt er Zweikämpfe gewann, wie er das Spiel aufbaute, mit welchem Auge er agierte - eine Augenweide. Beeindruckend! Bester Mann auf dem Platz, nutzte am Ende aber nichts - Note: 1

Kofi Amoako (bis 86.): Konsequent im Rückwärtsgang, war immer anspielbar und ging weite Wege. Eine absolute Fleißbiene und ein Ruhepol - Note: 2