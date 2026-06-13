Einer wie Ebnoutalib? So tickt Dynamos neuer Stürmer

Dresden - Der Ketchup-Flaschen-Effekt? Erst kommt gar nichts, und plötzlich läuft's. Mit Kaan Inanoglu (20) hat Dynamo Dresden am Donnerstag den zweiten Neuzugang binnen zwei Tagen vorgestellt . Der Regionalliga-Bomber könnte einen ähnlichen Weg einschlagen wie ein (Ex-)Kollege von Eintracht Frankfurt.

Auf den Spuren von Younes Ebnoutablib (22): Schreibt Kaan Inanoglu eine ähnliche Erfolgsgeschichte? © IMAGO/HMB-Media

Die Hessen, von denen der 20-jährige Stürmer kommt, haben sich eine Rückkaufoption gesichert. Sollte Inanoğlu in der 2. Bundesliga einschlagen, führt sein Weg sicherlich schnell wieder zurück. Dass das möglich ist, hat Younes Ebnoutalib (22) gerade erst bewiesen.

Aus der Frankfurter Jugend einst nach Italien ausgezogen, dann aber erst in der Regionalliga beim FC Gießen wieder Fuß gefasst. Da machte der Angreifer sechs Tore (zwei Vorlagen) in 19 Partien, empfahl sich im Januar 2025 für einen Wechsel nach Elversberg. Bei den Saarländern netzte er in 25 Zweitliga-Spielen zwölfmal - die Eintracht schlug zu.

Und Inanoğlu? Der war zuletzt für ein halbes Jahr in die Regionalliga an den FC Homburg ausgeliehen. Dort netzte der US-amerikanische Juniorennationalspieler der Türkei in 17 Spielen 16-mal (fünf Vorlagen).

"Tore, Tore, Tore, das ist immer wichtig für mich als junger Stürmer", erklärte er in richtig gutem Deutsch in einem Video der Saarländer.