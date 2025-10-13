"Nervt maximal": Vinko Sapina will endlich wieder für Dynamo auflaufen

Dresden - Auf dem Platz sorgt Vinko Sapina (30) gern mal für die notwendige Ruhe, jetzt aber kann es Dynamos Mittelfeldspieler nicht schnell genug gehen! Der Routinier will unbedingt wieder auf den Platz.

Als er gegen Hannover mit Rot vom Platz flog, konnte es Vinko Sapina (30, M.) nicht fassen. © Lutz Hentschel

"Das nervt maximal!", machte Sapina nach Dynamos Testspielsieg in Auerbach gegen Jahn Regensburg klar, wo er endlich wieder spielen durfte.

"Noch schöner wäre es ohne Länderspielpause gewesen, dann hätte ich jetzt direkt spielen können. Aber ich bin froh, dass es keine drei Spiele Sperre geworden sind, weil sonst wäre es ja jetzt noch mal eine Woche. Dementsprechend freue ich mich, ja."

Nach zwei Spielen rotgesperrt auf der Couch und der Tribüne kann der Deutsch-Kroate endlich wieder mitwirken. In den zwei Wochen mehrten sich die Stimmen, die meinten, er fehlt. "Es kommt drauf an, wer das sagt. Aber das ist schön, dass das gesagt wird", gab Sapina zu. "Wichtig ist aber vor allem, was die Mitspieler, das Trainerteam und was ich selber sage."

Bei der Auswärtsniederlage in Darmstadt sei dem 30-Jährigen sein Fehlen selbst nicht aufgefallen. "In den ersten 30 bis 35 Minuten war es ein extrem gutes Spiel. Vielleicht danach schon etwas abgeflacht, wobei man nicht vergessen darf, dass es wirklich eine sehr gute Zweitliga-Mannschaft ist."