Viel zu gewinnen, viel zu verlieren: Goldener Oktober für Dynamo?

Jonas Oehmichen (20) stand zuletzt beim Derby in Aue auf dem Platz. © IMAGO/Frank Kruczynski

Am Samstag zum Landespokal in Chemnitz, die Woche darauf das Heimspiel gegen Essen (20. Oktober), am 23. geht es nach Wiesbaden, am 26. kommt Hannover II.

Das Herbst-Highlight folgt gleich danach: Am 30. Oktober geht es in der 2. Runde des DFB-Pokals daheim gegen Zweitligist Darmstadt. Die Partie am 2. November in Ingolstadt schließt den Spiele-Reigen ab.

Dynamo kann in den kommenden Wochen sehr viel gewinnen, aber auch verlieren - wenn die Kraft nicht immer reichen sollte.

Schon in der ersten Englischen Woche der Saison hat Stamm immer wieder rotiert, frische Leute gebracht, angeschlagene auf der Bank gelassen. Nur wer zu 100 Prozent fit ist, spielt - so das Credo des Trainers.

"Die Ansetzungen liegen zudem so, dass wir genügend Phasen der Erholung haben werden", sagt er.