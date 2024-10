Null Punkte beim Tabellen-15.! Dynamo Dresden kassiert zweite Saisonpleite gegen BVB II

TAG24 berichtete für Euch im Liveticker vom Spiel in Dortmund, den Ihr hier nachlesen könnt.

Noch ist Dynamo Dresden wegen der höheren Anzahl an geschossenen Toren Tabellenführer der 3. Liga , das kann sich aber am Wochenende ändern.

So ging Dortmund keine Minute nach dem Wiederanpfiff durch Jordi Paulina in Führung, der zwischenzeitliche Ausgleich von Christoph Daferner wurde durch das Traumtor von Antonio Foti wieder egalisiert.

Von Anfang an erarbeiteten sich die Dresdner ein Übergewicht, doch es entwickelte sich wenig Torgefahr. Ganz anders der BVB II: Immer, wenn die Zweitvertretung nach vorne spielte, wurde es gefährlich.

21.05 Uhr: Auch Trainer Thomas Stamm sprach über die fehlende Effizienz seines Teams: "Wir haben genügend Chancen, das Ding hier frühzeitig zu Ende zu bringen. In der ersten Halbzeit müssten wir klar führen, haben eine Chance zugelassen, in der zweiten Halbzeit haben wir eine Chance nicht gut verteidigt. Der zweitee Treffer von Dortmund passiert von 100 Mal zwei Mal, das kannst du nicht verteidigen, wenn er den so trifft."