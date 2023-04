Umbruch bei Dynamo: Walter und SGD gehen getrennte Wege

Im Wintertrainingslager in Belek erklärte Kristian Walter, dass er sich der Kritik stellen wolle und seine Fehler nicht wiederholen werde. © Lutz Hentschel

Nach dem Gang in die 3. Liga wurde der sportliche Bereich um Geschäftsführer Ralf Becker (52) ordentlich hinterfragt, Walters Aufgaben auf das Kerngeschäft Kaderplanung beschränkt.

Doch der 38-Jährige hat sich mit seinem Scouting-System in den vergangenen Jahren in Deutschland einen Namen gemacht. "Wir haben etwas aufgebaut, was - Bundesliga ausgenommen - wenig Vereine auf diesem Level haben", so Walter.

Sein Abgang mag also vielleicht nicht so überraschend kommen, zumal der Kaderplaner auch in Belek schon zugab: "Aufgrund einiger Angebote habe ich immer mal überlegt, ob man nicht mal was anderes machen soll. Dann gab es aber immer Momente, die dagegen sprachen. Weil es schön ist in Dresden und der Verein was Besonderes ist."

Nun scheint aber doch der nächste Karriereschritt zu folgen: "Manche mögen Kontinuität und immer im gleichen Unternehmen zu arbeiten. Manche mögen den ständigen Wechsel. Ich bin wohl irgendwas dazwischen."