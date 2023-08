Bei Dynamo aussortiert, nun wechselt Kade eine Liga höher

Julius Kade (24, M.) schafft den Sprung in die 2. Bundesliga. © picture point/Sven Sonntag

"Julius ist ein laufstarker Box-to-Box-Spieler mit einem guten linken Fuß", erklärt Wiesbadens Sportlicher Leiter Paul Fernie (36):

"Er wird uns mit seiner Ballkontrolle und Spielintelligenz zusammen mit seiner Ausdauer und Energie eine weitere Option im Kader und dabei insbesondere im Mittelfeld bieten. Wir werden intensiv daran arbeiten, ihn schnellstmöglich an unseren Spielstil und unser Umfeld zu gewöhnen."

Kade war in Dresden kurz vor dem Start ins Sommertrainingslager nach Österreich an den Walchsee aussortiert worden. Schon in der vergangenen Saison in der 3. Liga hatte er unter Markus Anfang (49) kaum Einsatzzeiten bekommen.

Logisch, dass er nun "richtig Bock auf die neue Herausforderung beim SVWW und auf die 2. Bundesliga" habe, so Kade. "Markus Kauczinski war bereits in Dresden mein Trainer und ich freue mich auf die erneute Zusammenarbeit mit ihm."

Kauczinski und Kade, das passt! Bereits 2020, als Kade erstmals von Union Berlin nach Dresden kam, wollte ihn der heutige Wiesbaden-Coach unbedingt haben.