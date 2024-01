Wie im Vorjahr: Dynamo will den Geist von Belek beschwören!

Am Dienstag ist bei Dynamo Dresden Trainingsauftakt. Einen Tag später geht es ins Lager an die türkische Riviera nach Belek.

Von Thomas Nahrendorf

Dresden - Die kurze Ruhepause ist vorbei. Am heutigen Dienstag um 15 Uhr ist Trainingsauftakt bei Dynamo Dresden. Bis auf den verletzten Keeper Stefan Drljaca (24) werden alle Mann an Bord sein. Apropos Bord: Am morgigen Mittwoch geht es 13.25 Uhr von Berlin aus an die türkische Riviera. Im Camp soll wie im Vorjahr der Geist von Belek beschworen werden.

Das Titanic Deluxe Resort aus der Luft. Das Fünf-Sterne-Hotel liegt idyllisch am Ortsrand von Belek, umgeben von Pinien und direkt am National Golf Club am Fluss Besgoz. Zum Meer ist es fußläufig etwas mehr als ein Kilometer. © Ronny Graßer/PR Vom Flughafen von Antalya, die Stadt hat 2,6 Millionen Einwohner, geht's ins Küstendörfchen Belek mit seinen 9000 Einwohnern - und ähnlich vielen Hotels. Die Dresdner werden bis zum 11. Januar erneut im Titanic Deluxe Resort Quartier beziehen. Das Fünf-Sterne-Hotel liegt idyllisch am Ortsrand von Belek, umgeben von Pinien und direkt am National Golf Club am Fluss Besgoz. Zum Meer ist es fußläufig etwas mehr als ein Kilometer. Viel wichtiger für die Profis: Die hoteleigene Fußball-Anlage liegt zwei Kilometer entfernt inmitten von Gewächshaus-Anlagen. Dynamo Dresden Dynamo-Sportchef Becker schwärmt: Ulf Kirsten "wichtigster" Neuzugang! Im Vorjahr wurde hier der Grundstein für eine fulminante Aufholjagd gelegt, das Happyend dann nur knapp verpasst. Deshalb fiel die Wahl erneut auf dieses Hotel. "Letztes Jahr hat viel geklappt, die Rückrunde hat gut funktioniert. Die Bedingungen sind sehr, sehr gut. Alle, die dabei waren, waren sehr zufrieden. Von dem her war es naheliegend, wenn viele Dinge aufgegangen sind, dass man versucht, dass zu wiederholen. Daher gehen wir wieder nach Belek", erklärt Sportgeschäftsführer Ralf Becker (53).

Mit dem Geist von Belek soll für Dynamo Dresden der Aufstieg klappen

Im Vorjahr humpelte Dynamo-Trainer Markus Anfang (49) noch auf Krücken durch Belek, in diesem Jahr ist er fit - wie seine Mannschaft. © Lutz Hentschel Auch Trainer Markus Anfang (49) wollte es so. Im Vorjahr war er nach einer Knie-OP mit Krücken unterwegs, diesmal kann er sich frei bewegen. "Wir haben uns dort wohlgefühlt, konnten alles Gewünschte umsetzen und sind zusammengerückt. Mit dem Geist von Belek sind wir durchs Jahr gegangen", sagt er. Vor Jahresfrist war die Ausgangsposition anders. Damals musste die SGD eine Aufholjagd starten, diesmal steht sie schon auf einem direkten Aufstiegsplatz. Gelingt erneut so eine Rückrunde, wird das Ziel gelingen. Dynamo Dresden Dynamo-Leitwolf Kutschke zieht immer noch alle mit: "Dann steht das Stadion" Wenn die Profis am Dienstagabend im Hotel angekommen sind, wird es noch maximal in die Laufschuhe gehen, um den Flug aus den Beinen zu schütteln. Richtig loslegen wird Anfang mit seinem Team ab Donnerstag, dann stehen in der Regel zwei Trainingseinheiten am Tag an. Bisher ist ein Testspiel ausgemacht. Am 10. Januar um 14 Uhr mitteleuropäischer Zeit trifft Dresden auf Zweitligist Kaiserslautern. "Wir sind aber bestrebt, noch ein zweites zu organisieren", so Anfang.