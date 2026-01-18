 47.777

Erstmals zu null! Dynamo siegt und gibt die Rote Laterne ab

Dynamo Dresden: SGD erstmals zu null! Stamm-Team siegt und gibt Rote Laterne ab

Von Tina Hofmann

Dresden - So geht das neue Jahr richtig gut los! Dynamo Dresden spielt erstmals in dieser Saison zu null und gibt die Rote Laterne ab. Das Team von Trainer Thomas Stamm siegt zum Rückrundenauftakt mit 2:0 (1:0) gegen die SpVgg Greuther Fürth.

Neuzugang Thomas Keller (l.) erzielte das 1:0 und brachte in der Innenverteidigung und bei den Standards eine starke Präsenz rein.
Neuzugang Thomas Keller (l.) erzielte das 1:0 und brachte in der Innenverteidigung und bei den Standards eine starke Präsenz rein.  © Lutz Hentschel

Die Tore erzielten vor 30.811 Zuschauern im Rudolf-Harbig-Stadion Neuzugang Thomas Keller (35. Minute) und Jakob Lemmer (49. Minute). Damit gelingt der Mannschaft der so extrem wichtige Sieg im Keller-Duell gegen die Franken. Sie hat nun 16 Punkte auf dem Konto und damit drei Zähler Rückstand auf den Abstiegsrelegationsplatz, auf dem seit Freitagabend Arminia Bielefeld mit 19 Zählern steht.

Vor den Augen von Bielefeld-Coach Mitch Kniat, der sich die Partie von der Pressetribüne aus ansah, agierten beide Teams zunächst mit Vorsicht, doch schon bald nahm die SGD das Heft des Handelns in die Hand.

Alle vier Neuzugänge überzeugten sofort, wobei Keller herausstach. Er brachte eine ganz neue Präsenz in der Innenverteidigung und Wucht bei den Standards ins Spiel. Lemmer war es dann, der mit einem schönen Distanzschuss das 2:0 klarmachte, die größte Chance zum 3:0 vergab dann der eingewechselte Christoph Daferner in der Schlussphase.

Dynamo-Dresden-Blog: Gästeblock auf Schalke ausverkauft! So viele SGD-Fans reisen mit
Dynamo Dresden Dynamo-Dresden-Blog: Gästeblock auf Schalke ausverkauft! So viele SGD-Fans reisen mit

TAG24 berichtete im Liveticker. Den gibt es hier zum Nachlesen.

Die Stimmen aus der Pressekonferenz

Heiko Vogel, Trainer Greuther Fürth: "Ich bin sehr wütend. Es tut mir leid für unsere Fans, es ist nicht selbstverständlich, dass uns immer 1000 Fans supporten. Ich hatte nicht den Eindruck, dass wir alles bereitgestellt haben, was im Abstiegskampf gefordert ist. Es wird ein anderer Wind wehen, wir werden die nächste Woche anders gestalten, wir müssen vieles ändern. Wir gemeinsam haben nicht das bewegt, was es braucht, um auszugleichen."

Thomas Stamm, Trainer Dynamo Dresden: "Es ist verdient über die 90 Minuten gesehen. In der Startphase waren wir etwas behäbig, aber sind dann besser reingekommen. Zum Glück belohnen wir uns in einer Phase, in der wir gute Chancen haben. Nach der Halbzeit haben wir versucht, einen Tick aktiver in den Druck zu kommen und legen dann das 2:0 nach, das war gut. Hintenraus müssen wir es nochmal klarer wegverteidigen, aber wir haben sehr viel dafür getan, dass die Null steht."

Dynamo Dresden spielt erstmals in dieser Saison zu null und siegt

90.+5: Das Spiel ist vorbei, die SGD spielt erstmals in dieser Saison zu null und holt drei ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf.

90.+4: Dynamo wechselt nochmal. Der Torschütze Jakob Lemmer geht, es kommt Lars Bünning.

90.+2: Dynamo verteidigt alles weg, was geht, auch eine Ecke, die es jetzt für Fürth gab.

90. Minute: Es gibt vier Minuten Nachspielzeit und die Fans stimmen sich schon mal auf den kommenden Samstag ein und singen: "Wer nicht hüpft, ist Magdeburger". Auf einem Transparent steht: "Alle in Schwarz nach Magdeburg".

88. Minute: So muss das sein! Robert Wagner klärt und drischt den Ball einfach mal auf die Tribüne.

86. Minute: Oha! Da trifft Fürth durch Sillah den linken Pfosten, von dort springt der Ball zurück und Schreiber hat ihn sicher.

Christoph Daferner läuft alleine aufs Tor zu und vergibt das 3:0

85. Minute: Das gibt es nicht! Daferner schnappt sich den Ball, geht alleine auf Schlieck zu und schießt den Ball drüber.

82. Minute: Dietz zieht Lemmer am Trikot und sieht die Gelbe Karte.

82. Minute: Herrmann ist noch nicht lange im Spiel, zieht jetzt von rechts aber einfach mal ab - der Ball zischt am langen Pfosten vorbei.

79. Minute: Bei Felix Klaus geht es nicht weiter. Er war schon vor dem Spiel mit Knieproblemen angeschlagen und ist erst am Donnerstag ins Training eingestiegen. Für ihn kommt Doni Arifi. Auch Omar Sillah ist jetzt im Spiel, dafür ging Aaron Keller.

79. Minute: Die Zuschauerzahl ist da: 30.811 sind im Stadion. Der Heimbereich ist erstmals nicht ausverkauft.

78. Minute: Und die nächste Chance für Dynamo, dieses Mal ist es Amoako, doch Schlieck kann den Ball wegfausten.

Konrad Faber und Luca Herrmann kommen für Jason Ceka und Niklas Hauptmann

76. Minute: Doppelwechsel bei Dynamo: Faber kommt für Ceka, Herrmann für Hauptmann. Bei Fürth sind nun Reich und Srbeny für Dehm und Hrgota drin.

74. Minute: Hauptmann macht heute wie gewohnt ganz viele Meter auf dem Platz und tritt immer wieder in Erscheinung, jetzt holt er einen Eckball heraus, aus dem die SGD aber kein Kapital schlagen kann.

Christoph Daferner kommt für Vincent Vermeij

69. Minute: Erster Wechsel bei Dynamo. Der Arbeitstag von Vincent Vermeij ist beendet, es kommt Christoph Daferner für ihn.

66. Minute: Jetzt ist die SGD hinten mal relativ unsortiert, viel Platz ergibt sich für Fürth, doch der Schuss von Jannik Dehm fliegt weiter übers Tor drüber.

64. Minute: Umkämpfte Duelle jetzt, dieses Mal langt Vermeij zu und sieht Gelb.

62. Minute: Über Amoako geht es nach vorn, er legt ab auf Sterner, der den Ball in den Sechzehner bringt und Hauptmann findet, doch sein Ball geht knapp am rechten Pfosten vorbei.

59. Minute: Der erste Wechsel bei Fürth. Der vor dem Spiel angeschlagene Julian Green geht, für ihn kommt Aiman Dardari.

57. Minute: Jakob Lemmer stoppt Felix Klaus und sieht Gelb.

56. Minute: Aufregung jetzt! Nach einer Ceka-Flanke scheint es, als ob Julian Green mit der Hand am Ball ist, doch der Schiedsrichter entscheidet auf Ecke. Eine mehr als strittige Entscheidung, denn Green bekommt die Kugel klar an den Ellenbogen.

52. Minute: Schon wieder wird es gefährlich, als Robert Wagner den Ball nach einer Ecke quer reinbringt, doch keiner kommt erstmal ran. Danach knallt Rossipal mit dem Keeper zusammen, doch er steht wieder.

Jakob Lemmer macht das 2:0

49. Minute: Jakob Lemmer fasst sich aus der Distanz einfach mal ein Herz und zieht ab und trifft zum 2:0 für die SGD per Distanzschuss.

Jakob Lemmer (l.) macht das 2:0 für Dynamo.
Jakob Lemmer (l.) macht das 2:0 für Dynamo.  © IMAGO / Björn Reinhardt

48. Minute: Fürth bringt den ersten Ball mal in Richtung Tor, doch Tim Schreiber hat die Kugel von Dehm sicher.

14.03 Uhr: Die zweite Halbzeit läuft

Es geht weiter, die zweite Halbzeit läuft. Beide Teams kommen unverändert aus der Kabine. Tim Schreiber, der bislang gar nichts zu halten hatte, steht nun vorm heimischen K-Block.

Dynamo Dresden führt zur Halbzeit mit 1:0

13.46 Uhr: Jetzt ist Halbzeit! Dynamo führt hier verdient mit 1:0.

45. Minute: Böser Zusammenstoß von Jason Ceka und Julian Green, die sich beide am Boden wälzen, jetzt aber wieder stehen. Es gibt Abstoß für Dynamo. Eine Minute wird nachgespielt.

44. Minute: Dieser Thomas Keller ist gerade überall. Nach seiner Chance ist er hinten gefordert und stoppt einen Angriff des Kleeblatts, indem er zur Ecke klärt.

44. Minute: Wieder Keller! Erneut kommt der Innenverteidiger nach einer Ecke, dieses Mal getreten durch Sterner, gut an den Kopfball, doch dieses Mal fängt Schlieck die Kugel.

42. Minute: Den Freistoß tritt Amoako, der Ball landet aber in der Fürther Mauer. Er kommt erneut zur SGD, Sterner bringt die Flanke herein, doch Kleeblatt-Schlussmann Schlieck ist vor Vermeij am Ball.

40. Minute: Lemmer mit ganz viel Zug zum Tor durch die Mitte, wird von Philipp Ziereis gestoppt, der dafür die Gelbe Karte sieht. Dynamo bekommt den Freistoß aus guter Position.

Neuzugang Thomas Keller köpft Dynamo Dresden mit 1:0 in Führung

35. Minute: Tor für Dynamo! Bei seinem Debüt für die SGD trifft Thomas Keller vor dem K-Block per Kopf zum 1:0. Die Ecke kam von Rossipal. Was für ein Einstand für die Leihgabe vom 1. FC Heidenheim.

Hier köpft Neuzugang Thomas Keller die SGD mit 1:0 in Führung.
Hier köpft Neuzugang Thomas Keller die SGD mit 1:0 in Führung.  © IMAGO / Zink

34. Minute: Das gibt es nicht! Hauptmann bringt eine perfekte, scharfe Flanke in den Sechzehner, doch Vermeij kann sie nicht nutzen, weil er nicht an den Ball kommt.

32. Minute: Ceka holt den nächsten Freistoß heraus. Dynamo kann draus kein Kapital schlagen.

28. Minute: Vincent Vermeij trifft, doch die Abseitsfahne geht hoch

28. Minute: Da haben viele schon gejubelt, denn Vincent Vermeij trifft, doch schon in der Entstehung der Situation war es abseits, demzufolge geht die Fahne zurecht hoch.

26. Minute: Erste Gelbe Karte für Dynamo: Robert Wagner sieht sie.

Titelfoto: IMAGO / Björn Reinhardt

Mehr zum Thema Dynamo Dresden: