Erstmals zu null! Dynamo siegt und gibt die Rote Laterne ab
Dresden - So geht das neue Jahr richtig gut los! Dynamo Dresden spielt erstmals in dieser Saison zu null und gibt die Rote Laterne ab. Das Team von Trainer Thomas Stamm siegt zum Rückrundenauftakt mit 2:0 (1:0) gegen die SpVgg Greuther Fürth.
Die Tore erzielten vor 30.811 Zuschauern im Rudolf-Harbig-Stadion Neuzugang Thomas Keller (35. Minute) und Jakob Lemmer (49. Minute). Damit gelingt der Mannschaft der so extrem wichtige Sieg im Keller-Duell gegen die Franken. Sie hat nun 16 Punkte auf dem Konto und damit drei Zähler Rückstand auf den Abstiegsrelegationsplatz, auf dem seit Freitagabend Arminia Bielefeld mit 19 Zählern steht.
Vor den Augen von Bielefeld-Coach Mitch Kniat, der sich die Partie von der Pressetribüne aus ansah, agierten beide Teams zunächst mit Vorsicht, doch schon bald nahm die SGD das Heft des Handelns in die Hand.
Alle vier Neuzugänge überzeugten sofort, wobei Keller herausstach. Er brachte eine ganz neue Präsenz in der Innenverteidigung und Wucht bei den Standards ins Spiel. Lemmer war es dann, der mit einem schönen Distanzschuss das 2:0 klarmachte, die größte Chance zum 3:0 vergab dann der eingewechselte Christoph Daferner in der Schlussphase.
TAG24 berichtete im Liveticker. Den gibt es hier zum Nachlesen.
Die Stimmen aus der Pressekonferenz
Heiko Vogel, Trainer Greuther Fürth: "Ich bin sehr wütend. Es tut mir leid für unsere Fans, es ist nicht selbstverständlich, dass uns immer 1000 Fans supporten. Ich hatte nicht den Eindruck, dass wir alles bereitgestellt haben, was im Abstiegskampf gefordert ist. Es wird ein anderer Wind wehen, wir werden die nächste Woche anders gestalten, wir müssen vieles ändern. Wir gemeinsam haben nicht das bewegt, was es braucht, um auszugleichen."
Thomas Stamm, Trainer Dynamo Dresden: "Es ist verdient über die 90 Minuten gesehen. In der Startphase waren wir etwas behäbig, aber sind dann besser reingekommen. Zum Glück belohnen wir uns in einer Phase, in der wir gute Chancen haben. Nach der Halbzeit haben wir versucht, einen Tick aktiver in den Druck zu kommen und legen dann das 2:0 nach, das war gut. Hintenraus müssen wir es nochmal klarer wegverteidigen, aber wir haben sehr viel dafür getan, dass die Null steht."
Dynamo Dresden spielt erstmals in dieser Saison zu null und siegt
90.+5: Das Spiel ist vorbei, die SGD spielt erstmals in dieser Saison zu null und holt drei ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf.
90.+4: Dynamo wechselt nochmal. Der Torschütze Jakob Lemmer geht, es kommt Lars Bünning.
90.+2: Dynamo verteidigt alles weg, was geht, auch eine Ecke, die es jetzt für Fürth gab.
90. Minute: Es gibt vier Minuten Nachspielzeit und die Fans stimmen sich schon mal auf den kommenden Samstag ein und singen: "Wer nicht hüpft, ist Magdeburger". Auf einem Transparent steht: "Alle in Schwarz nach Magdeburg".
88. Minute: So muss das sein! Robert Wagner klärt und drischt den Ball einfach mal auf die Tribüne.
86. Minute: Oha! Da trifft Fürth durch Sillah den linken Pfosten, von dort springt der Ball zurück und Schreiber hat ihn sicher.
Christoph Daferner läuft alleine aufs Tor zu und vergibt das 3:0
85. Minute: Das gibt es nicht! Daferner schnappt sich den Ball, geht alleine auf Schlieck zu und schießt den Ball drüber.
82. Minute: Dietz zieht Lemmer am Trikot und sieht die Gelbe Karte.
82. Minute: Herrmann ist noch nicht lange im Spiel, zieht jetzt von rechts aber einfach mal ab - der Ball zischt am langen Pfosten vorbei.
79. Minute: Bei Felix Klaus geht es nicht weiter. Er war schon vor dem Spiel mit Knieproblemen angeschlagen und ist erst am Donnerstag ins Training eingestiegen. Für ihn kommt Doni Arifi. Auch Omar Sillah ist jetzt im Spiel, dafür ging Aaron Keller.
79. Minute: Die Zuschauerzahl ist da: 30.811 sind im Stadion. Der Heimbereich ist erstmals nicht ausverkauft.
78. Minute: Und die nächste Chance für Dynamo, dieses Mal ist es Amoako, doch Schlieck kann den Ball wegfausten.
Konrad Faber und Luca Herrmann kommen für Jason Ceka und Niklas Hauptmann
76. Minute: Doppelwechsel bei Dynamo: Faber kommt für Ceka, Herrmann für Hauptmann. Bei Fürth sind nun Reich und Srbeny für Dehm und Hrgota drin.
74. Minute: Hauptmann macht heute wie gewohnt ganz viele Meter auf dem Platz und tritt immer wieder in Erscheinung, jetzt holt er einen Eckball heraus, aus dem die SGD aber kein Kapital schlagen kann.
Christoph Daferner kommt für Vincent Vermeij
69. Minute: Erster Wechsel bei Dynamo. Der Arbeitstag von Vincent Vermeij ist beendet, es kommt Christoph Daferner für ihn.
66. Minute: Jetzt ist die SGD hinten mal relativ unsortiert, viel Platz ergibt sich für Fürth, doch der Schuss von Jannik Dehm fliegt weiter übers Tor drüber.
64. Minute: Umkämpfte Duelle jetzt, dieses Mal langt Vermeij zu und sieht Gelb.
62. Minute: Über Amoako geht es nach vorn, er legt ab auf Sterner, der den Ball in den Sechzehner bringt und Hauptmann findet, doch sein Ball geht knapp am rechten Pfosten vorbei.
59. Minute: Der erste Wechsel bei Fürth. Der vor dem Spiel angeschlagene Julian Green geht, für ihn kommt Aiman Dardari.
57. Minute: Jakob Lemmer stoppt Felix Klaus und sieht Gelb.
56. Minute: Aufregung jetzt! Nach einer Ceka-Flanke scheint es, als ob Julian Green mit der Hand am Ball ist, doch der Schiedsrichter entscheidet auf Ecke. Eine mehr als strittige Entscheidung, denn Green bekommt die Kugel klar an den Ellenbogen.
52. Minute: Schon wieder wird es gefährlich, als Robert Wagner den Ball nach einer Ecke quer reinbringt, doch keiner kommt erstmal ran. Danach knallt Rossipal mit dem Keeper zusammen, doch er steht wieder.
Jakob Lemmer macht das 2:0
49. Minute: Jakob Lemmer fasst sich aus der Distanz einfach mal ein Herz und zieht ab und trifft zum 2:0 für die SGD per Distanzschuss.
48. Minute: Fürth bringt den ersten Ball mal in Richtung Tor, doch Tim Schreiber hat die Kugel von Dehm sicher.
14.03 Uhr: Die zweite Halbzeit läuft
Es geht weiter, die zweite Halbzeit läuft. Beide Teams kommen unverändert aus der Kabine. Tim Schreiber, der bislang gar nichts zu halten hatte, steht nun vorm heimischen K-Block.
Dynamo Dresden führt zur Halbzeit mit 1:0
13.46 Uhr: Jetzt ist Halbzeit! Dynamo führt hier verdient mit 1:0.
45. Minute: Böser Zusammenstoß von Jason Ceka und Julian Green, die sich beide am Boden wälzen, jetzt aber wieder stehen. Es gibt Abstoß für Dynamo. Eine Minute wird nachgespielt.
44. Minute: Dieser Thomas Keller ist gerade überall. Nach seiner Chance ist er hinten gefordert und stoppt einen Angriff des Kleeblatts, indem er zur Ecke klärt.
44. Minute: Wieder Keller! Erneut kommt der Innenverteidiger nach einer Ecke, dieses Mal getreten durch Sterner, gut an den Kopfball, doch dieses Mal fängt Schlieck die Kugel.
42. Minute: Den Freistoß tritt Amoako, der Ball landet aber in der Fürther Mauer. Er kommt erneut zur SGD, Sterner bringt die Flanke herein, doch Kleeblatt-Schlussmann Schlieck ist vor Vermeij am Ball.
40. Minute: Lemmer mit ganz viel Zug zum Tor durch die Mitte, wird von Philipp Ziereis gestoppt, der dafür die Gelbe Karte sieht. Dynamo bekommt den Freistoß aus guter Position.
Neuzugang Thomas Keller köpft Dynamo Dresden mit 1:0 in Führung
35. Minute: Tor für Dynamo! Bei seinem Debüt für die SGD trifft Thomas Keller vor dem K-Block per Kopf zum 1:0. Die Ecke kam von Rossipal. Was für ein Einstand für die Leihgabe vom 1. FC Heidenheim.
34. Minute: Das gibt es nicht! Hauptmann bringt eine perfekte, scharfe Flanke in den Sechzehner, doch Vermeij kann sie nicht nutzen, weil er nicht an den Ball kommt.
32. Minute: Ceka holt den nächsten Freistoß heraus. Dynamo kann draus kein Kapital schlagen.
28. Minute: Vincent Vermeij trifft, doch die Abseitsfahne geht hoch
28. Minute: Da haben viele schon gejubelt, denn Vincent Vermeij trifft, doch schon in der Entstehung der Situation war es abseits, demzufolge geht die Fahne zurecht hoch.
26. Minute: Erste Gelbe Karte für Dynamo: Robert Wagner sieht sie.
Thomas Keller mit der Riesenchance zum 1:0
25. Minute: Neuzugang Thomas Keller hat die erste Großchance für Dynamo. Er bekommt den Ball von der rechten Seite, nimmt die Kugel und zielt aufs Tor, doch ein Fürther blockt den Schuss kurz vorm Kasten.
23. Minute: Die erste Gelbe Karte für Jannik Dehm, er ist damit kommende Woche gesperrt.
21. Minute: Dynamo könnte jetzt mal schnell umschalten, Lemmer kommt links an den Ball, doch statt die Flanke hoch reinzubringen, probiert er es am Boden und holt wenigstens eine Ecke heraus. Doch nach der läuft die SGD ins Abseits. Bis jetzt ist das hier noch nicht der energisch, aggressive Auftritt, den sich viele in diesem Spiel vielleicht gewünscht haben.
19. Minute: Dynamo versucht, erstmal den Ball ruhig in den eigenen Reihen zu halten, und dann nach vorn zu kommen, doch noch fehlt der letzte Pass. Fürth schaltet dann mal blitzschnell um, die SGD hat erst Glück, dann stoppen Amoako und Sterner im Verbund den gegnerischen Angriff.
13. Minute: Erste gute Hereingabe von Jakob Lemmer, der erstmals auf der linken Seite aufläuft, doch der anvisierte Vermeij kommt nicht an den Ball, weil er vorher gestoppt wird.
11. Minute: Erster kleiner Aufreger: Ceka liegt nach einem Zweikampf mit Gian-Luca Itter am Boden. Er bekommt recht deutlich den Arm von Itter ins Gesicht, doch Schiedsrichter Felix Prigan lässt weiterlaufen.
Erste gute Chance für Greuther Fürth durch Noel Futkeu
7. Minute: Nach einem erneuten Foul, dieses Mal von Winter-Neuzugang Jason Ceka, bekommt Fürth den ersten Standard. Und Dynamo hat großes Glück, dass der Ball nicht im eigenen Tor landet. Green bringt den Ball rein, Futkeu kommt an die Kugel und setzt den Kopfball nur knapp neben den rechten Pfosten.
5. Minute: Dynamo hat die erste Ecke, Alexander Rossipal wird sie treten. Sie landet bei Torwart Schlieck, Dynamo kommt zwar nochmal an den Ball, doch nach einem Foul von Sterner wird die Situation abgepfiffen.
4. Minute: Winter-Neuzugang und Rückkehrer Jonas Sterner schlägt von rechts seine erste Flanke, doch die landet erst einmal direkt in den Armen von Fürth-Keeper Timo Schlieck.
3. Minute: Dynamo braucht hier heute unbedingt in diesem Keller-Duell drei Punkte, damit die SGD nicht den kompletten Anschluss an das rettende Ufer in der 2. Bundesliga verliert.
13 Uhr: Das Spiel läuft
Es geht los!
12.56 Uhr: Bielefeld-Coach Mitch Kniat schaut sich das Spiel auf der Pressetribüne an
Bielefelds Coach Mitch Kniat schaut sich das Spiel im RHS auf der Pressetribüne an. Dynamo empfängt die Arminia am 1. Februar im eigenen Stadion.
12.51 Uhr: Der Countdown läuft
Der Countdown bis zum Anpfiff läuft. Gleich geht's los hier im RHS.
12.17 Uhr: Bei Fürth spielen Felix Klaus und Julian Green
Bei Fürth standen hinter dem Einsatz von Felix Klaus und Julian Green Fragezeichen, doch beide sind in der Startelf. Auch Noel Futkeu spielt von Anfang an, er hatte im Hinspiel zwei Tore erzielt.
11.50 Uhr: Rätsel gelöst! So geht die SGD ins Spiel
Das Rätsel ist gelöst! Thomas Stamm stellt alle vier Neuzugänge in die Startelf! Das sind Thomas Keller, Robert Wagner, Jonas Sterner und Jason Ceka.
Torhüter Elias Bethke ist nicht im Kader, im Tor steht Tim Schreiber, auf der Bank sitzt Daniel Mesenhöler. Nicht im Kader sind Friedrich Müller und Claudio Kammerknecht.
11.41 Uhr: Mannschaft von Dynamo Dresden trifft am Stadion ein
Jetzt ist auch die Mannschaft am Stadion angekommen. 11.34 Uhr rollte der Dynamo-Tross über die Lennéstraße in Richtung Arena.
11.35 Uhr: Fanmarsch am Stadion angekommen
Der Fanmarsch hat sein Ziel erreicht. Kurz vor halb zwölf kamen die Dynamo-Fans am Rudolf-Harbig-Stadion an.
Jetzt warten die Schwarz-Gelben bis ihre Mannschaft mit dem Bus ankommt. Ein Spalier wird schon gebildet.
11.13 Uhr: So liefen die Spiele der anderen Teams am Freitag
Bereits am Freitag gab es zwei Duelle mit Relevanz für Dynamo Dresden.
Die ebenfalls unten stehende Fortuna aus Düsseldorf setzte sich daheim mit 1:0 gegen Arminia Bielefeld durch. Der kommenden Gegner vom 1. FC Magdeburg setzte mit dem 3:0-Sieg bei Eintracht Braunschweig ein fettes Ausrufezeichen zum Auftakt in die Rückrunde.
Heute spielen parallel zu Dynamo der 1. FC Nürnberg gegen die SV Elversberg und Preußen Münster gegen den KSC. Am Abend kommt es im Olympiastadion Berlin zum heißen Duell zwischen Hertha BSC und dem FC Schalke 04 (20.30 Uhr).
11.10 Uhr: Schiedsrichter-Team trifft am Stadion ein
Noch knappe zwei Stunden - und dann rollt im Rudolf-Harbig-Stadion der Ball. Schiedsrichter Felix Prigan aus Deizisau ist jedenfalls schon vor Ort.
Unterstützt wird der junge Mann aus Baden-Württemberg von seinen Assistenten Asmir Osmanagic (Stuttgart) und Michael Näther (Neschwitz). Vierter Offizieller ist Tim Kohnert aus Gerwisch.
10.50 Uhr: Kleeblatt-Fan mit Problemen bei der Anreise
Da geht der Tag gar nicht gut los. Ein Fan aus Fürth wollte mit seinem silbernen VW in Richtung Dynamo-Stadion und rutschte an der Bahnsteigkante ab.
Er überlegte kurz, sammelte seine abgefallene Radkappe wieder ein, fuhr dann einfach auch den Rest des Autos in den Schienenbereich und zog von dannen.
10.21 Uhr: Spontan zum Spiel? Es gibt noch Tickets für die Partie gegen Fürth
An der Tageskasse gibt es noch Karten! Das Spiel ist noch nicht ausverkauft und ihr könnt am Stadion noch Tickets kaufen.
10.17 Uhr: Die Ruhe vor dem Sturm ...
In weniger als drei Stunden will Dynamo hier die 3 Punkte gegen Fürth holen.
Noch herrscht die Ruhe vor dem Sturm. Die Fans treffen sich jetzt am Hauptbahnhof für den Fanmarsch zum Stadion.
10 Uhr: So lief das Hinspiel nach dem Aufstieg
Es war die erste Partie nach der Rückkehr in die 2. Bundesliga: Am 3. August 2025 startet Dynamo in Fürth in die neue Saison.
Es war ein wildes Spiel, in dem es nach nur neun Minuten durch die Tore von Noel Futkeu und Felix Klaus bereits 2:0 für den Gastgeber stand. Dynamo erzielte nur zwei Minuten später den 1:2-Anschluss durch Christoph Daferner, doch in der zweiten Hälfte traf erneut Futkeu zum 3:1, Claudio Kammerknecht besorgte dann noch das 2:3. Heute soll das natürlich ganz anders laufen.
9.40 Uhr: Hier wird das Spiel Dynamo Dresden gegen Greuther Fürth heute übertragen
Die Partie wird heute wie meistens nur auf Sky bzw. dem dazugehörigen Streamingdienst WOW übertragen. Wer dort kein Abo besitzt, kann die Begegnung aber hier in unserem Liveticker verfolgen.
9.20 Uhr: Welche Neuzugänge schaffen es bei Dynamo Dresden heute in die Startelf?
Mit Elias Bethke hat Dynamo Dresden in der Winterpause einen neuen Torhüter fest verpflichtet, ansonsten kamen vier Leihspieler zur SGD.
Innenverteidiger Thomas Keller (1. FC Heidenheim), Außenbahnspieler Jonas Sterner (Hannover 96) sowie die Mittelfeldakteure Robert Wagner (Holstein Kiel) und Jason Ceka (SV Elversberg) wurden ausgeliehen. Bei Keller, Wagner und Ceka ist die Chance sehr hoch, dass sie heute gegen Fürth starten, zwischen Sterner und Konrad Faber dürfte die Entscheidung extrem eng sein.
Ein ganz großes Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Elias Bethke, da er nach langer Verletzung erst diese Woche wieder voll trainieren konnte, ist ein Einsatz von Tim Schreiber mehr als wahrscheinlich.
9 Uhr: Das Rudolf-Harbig-Stadion ist das erste Mal in dieser Saison heimseitig nicht ausverkauft
Das Rudolf-Harbig-Stadion wird heute zum ersten Mal seit der Rückkehr in die 2. Bundesliga heimseitig nicht ausverkauft sein.
Aktuell gibt es immer noch zahlreiche reguläre Tickets und auch Zweitmarkt-Verwerter-Karten, also Jahreskarten-Besitzer oder Ticketinhaber, die ihre Karte heute nicht nutzen können.
Wer kurz entschlossen doch noch gehen möchte, kann ein Ticket im Online-Shop erwerben, allerdings nur bis 11 Uhr!
8.40 Uhr: Premiere in dieser Saison! Felix Prigan pfeift Dynamo Dresden gegen Greuther Fürth
Das wichtige Keller-Duell zwischen Dynamo Dresden und Greuther Fürth pfeift heute Felix Prigan (26) aus Deizisau. Der junge Mann war in dieser Saison an noch gar keinem SGD-Spiel beteiligt.
In der vergangenen Spielzeit in der 3. Liga leitete er eine Begegnung, den Auftakt am 9. August 2024 gegen Energie Cottbus. Es war ein wildes Spiel, in dem die SGD schnell mit 0:2 zurücklag, am Ende aber 4:2 siegte. Es war das bislang einzige Spiel, dass Prigan von Dynamo pfiff, die Bilanz unter ihm ist also bestens.
Ihm assistieren Asmir Osmanagic und Michael Näther an den Linien, Tim Kohnert ist Vierter Offizieller und Günter Perl sowie Franziska Wildfeuer sitzen für den VAR im Video-Keller.
8.20 Uhr: Diese Spieler fallen heute bei Dynamo Dresden aus
Auf jeden Fall verzichten muss Dynamo Dresdens Coach Thomas Stamm heute auf Nils Fröling, Jonas Oehmichen und Jakob Zickler, die ein grippaler Infekt nach dem Trainingslager in der Türkei erwischt hat.
Auch Jan-Hendrik Marx wird nach seiner Verletzung wohl noch nicht zur Verfügung stehen. Lennart Grill ist langzeitverletzt. Damit verpasst er das Wiedersehen mit seinem Ex-Verein. Das gibt es hingegen für SGD-Neuzugang Robert Wagner, der in der Saison 2023/24 als Leihspieler fürs Kleeblatt auflief.
Der Gegner muss ebenfalls auf einige Akteure verzichten. Sascha Bansé, Noah König, Marco John, Ingi Bjarnson und David Abrangao fallen auf jeden Fall aus. Hinter den wichtigen Säulen Julian Green (Adduktoren) und Felix Klaus (Knie) steht ein Fragezeichen, allerdings zeigte sich Trainer Heiko Vogel optimistisch, dass beide auflaufen können.
8 Uhr: Riesige Plakataktion und Fanmarsch! Alle fiebern dem Rückrundenauftakt heute bei Dynamo Dresden entgegen
Mit einer riesigen Plakataktion haben die Ultras Dynamo in der Woche schon für Aufsehen gesorgt und alle Anhänger auf die Mission Klassenerhalt eingeschworen.
Die Fans plakatierten nicht nur zahlreiche ausgewählte Orte im Dresdner Stadtgebiet, sondern auch in Sachsen und Südbrandenburg. Auf Bannern waren Botschaften wie "Auf zum Fanmarsch" oder "Klassenerhalt. Jetzt erst recht" zu lesen.
Um 10.15 Uhr ist heute Treff am Dresdner Hauptbahnhof, von dort wollen die Fans dann über wie Wiener Straße, den Lennéplatz und die Lennéstraße zum Stadion laufen und sich so auf die wichtige Partie einstellen.
In dem Zeitraum ist mit Verkehrseinschränkungen in den genannten Bereichen zu rechnen. Mehr Informationen zur Plakataktion lest Ihr im Artikel: "Sie hängen in ganz Dresden! Was hat es mit diesen Bannern auf sich?"
7.40 Uhr: Liveticker zum Spiel Dynamo Dresden gegen die SpVgg Greuther Fürth
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker zur Partie Dynamo Dresden gegen die SpVgg Greuther Fürth. Wir berichten für Euch vor, während und nach dem Spiel live und versorgen Euch mit allen relevanten Informationen.
Titelfoto: IMAGO / Björn Reinhardt