Dynamo-Knipser Arslan nicht zu stoppen: Winkt jetzt das Tor des Monats?

Dresden - Die Superlative für Ahmet Arslan (29) scheinen keine Grenze zu kennen. Dynamo Dresdens Mittelfeldspieler schreibt sich Woche für Woche immer tiefer in die Geschichtsbücher.

Was für eine Bude! Ahmet Arslan (29, 2.v.l.) netzte gegen Essen per Fallrückzieher ein. © Lutz Hentschel

Und weil das bloße Toreschießen für den Deutschtürken anscheinend so langsam langweilig wird, machte er sich am Samstag bei Dynamos 2:1-Sieg gegen Rot-Weiss Essen auch noch daran, sich für die goldene Medaille für das Tor des Monats zu bewerben.

"Darüber würde ich mich freuen, weil ich das noch nicht gewonnen habe", erklärte der Top-Scorer der 3. Liga.

In der 13. Minute traf er per Fallrückzieher zum 1:0. "Ich habe nicht nachgedacht und denke, das ist generell das Beste. Das Tor werde ich definitiv in meiner Galerie speichern."

Der letzte SGD-Spieler, der sich diesen Titel holte, war Patrick Schmidt (29) - auch per Fallrückzieher zum 2:1-Sieg gegen Erzgebirge Aue.

Arslan wollte seinem 19. Saisontreffer aber nicht allzu viel Bedeutung zumessen. Nicht weniger wichtig war dem 29-Jährigen seine neunte Torvorlage zum Siegtreffer von Dennis Borkowski (21).

Denn in den vergangenen Wochen zeigte sich die Leihgabe von Holstein Kiel selbstkritisch über die (durchaus gute) Ausbeute beim Auflegen von Toren.

"In der Schule hatte ich mir auch immer vorgenommen, ohne zu lernen in die Prüfungen zu gehen. Hat geklappt, genauso wie das mit den Vorlagen", witzelt Arslan.