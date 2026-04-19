Dynamo-Ersatz bockstark! Sieben Jahre nach seinem letzten Zweitliga-Spiel bleibt Mesenhöler ganz cool

Dresden - "Es hat mich nicht überrascht, dass 'Mese' so eine Leistung gezeigt hat. Ich hatte keinerlei Bauchschmerzen", sagte Dynamo Dresdens Trainer Thomas Stamm (43) nach dem sicheren 2:0 gegen Bochum über seinen Keeper Daniel Mesenhöler (30). Er sprang für den verletzten Tim Schreiber (23) ein und überzeugte.

Daniel Mesenhöler (30) erfuhr am Freitagabend, dass er am Samstag gegen Bochum im Dynamo-Kasten steht. Er zeigte eine ganz starke Leistung. © Lutz Hentschel

Am 19. Mai 2019 hatte Mesenhöler zum letzten Mal in der 2. Bundesliga gespielt, mit dem MSV Duisburg gegen den HSV (0:3). Für Dresden standen bisher vier Pokalspiele und ein Punktspiel am letzten Spieltag der Saison 2023/2024 gegen Duisburg (4:0) zu Buche.

Der 30-Jährige war die Nummer drei hinter Schreiber und Lennart Grill (27), blieb sie nach Grills Verletzung, weil Elias Bethke (23) kam. Er muckte nicht auf, machte seinen Job im Training, gab Vollgas und nutzte jetzt seine Chance.

Am Freitagabend erfuhr er von seinem Einsatz. "Du kannst nur so spielen, wenn du vorbereitet bist und das war er", lobte Stamm. Der erste Gratulant nach dem Spiel war Schreiber, der ihm in die Arme fiel. Das ist dieses Dynamo-Gefühl 2026.

"Ja, absolut. Haben wir auch immer wieder betont, dass wir wirklich eine richtig gute Truppe sind, dass sich da jeder auch für den anderen freut. Das zeigt es einfach noch mal, dass wir auch im Torwart-Team wirklich eine sehr gute Truppe sind und dass es einfach jeder dem anderen gönnt", so Daniel Mesenhöler nach dem Spiel.

"Es ist ein wahnsinnig schönes Gefühl. Irgendwie auch eine Bestätigung für die ganze Arbeit, die man tagtäglich leistet. Die man natürlich gerne macht. Aber das so zurückzubekommen, das ist einfach schön", ergänzte der 30-Jährige.