Dynamo-Ersatz bockstark! Sieben Jahre nach seinem letzten Zweitliga-Spiel bleibt Mesenhöler ganz cool
Dresden - "Es hat mich nicht überrascht, dass 'Mese' so eine Leistung gezeigt hat. Ich hatte keinerlei Bauchschmerzen", sagte Dynamo Dresdens Trainer Thomas Stamm (43) nach dem sicheren 2:0 gegen Bochum über seinen Keeper Daniel Mesenhöler (30). Er sprang für den verletzten Tim Schreiber (23) ein und überzeugte.
Am 19. Mai 2019 hatte Mesenhöler zum letzten Mal in der 2. Bundesliga gespielt, mit dem MSV Duisburg gegen den HSV (0:3). Für Dresden standen bisher vier Pokalspiele und ein Punktspiel am letzten Spieltag der Saison 2023/2024 gegen Duisburg (4:0) zu Buche.
Der 30-Jährige war die Nummer drei hinter Schreiber und Lennart Grill (27), blieb sie nach Grills Verletzung, weil Elias Bethke (23) kam. Er muckte nicht auf, machte seinen Job im Training, gab Vollgas und nutzte jetzt seine Chance.
Am Freitagabend erfuhr er von seinem Einsatz. "Du kannst nur so spielen, wenn du vorbereitet bist und das war er", lobte Stamm. Der erste Gratulant nach dem Spiel war Schreiber, der ihm in die Arme fiel. Das ist dieses Dynamo-Gefühl 2026.
"Ja, absolut. Haben wir auch immer wieder betont, dass wir wirklich eine richtig gute Truppe sind, dass sich da jeder auch für den anderen freut. Das zeigt es einfach noch mal, dass wir auch im Torwart-Team wirklich eine sehr gute Truppe sind und dass es einfach jeder dem anderen gönnt", so Daniel Mesenhöler nach dem Spiel.
"Es ist ein wahnsinnig schönes Gefühl. Irgendwie auch eine Bestätigung für die ganze Arbeit, die man tagtäglich leistet. Die man natürlich gerne macht. Aber das so zurückzubekommen, das ist einfach schön", ergänzte der 30-Jährige.
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Daniel Mesenhöler zeigt sich in seinem ersten Zweitliga-Spiel seit sieben Jahren bockstark
Was auffiel an seiner Leistung: Er war von Beginn an da, zeigte sich keineswegs nervös, wurde ins Spiel eingebunden und regelte alles vorbildlich und zeigte sich auch auf der Linie bockstark.
Geholfen dabei hat ihm das Team von Dynamo Dresden. "Ja, es hat sich auch nicht schwer angefühlt", sagte Daniel Mesenhöler: "Auch weil mir jeder gesagt hat, dass er sich für mich freut. Keiner hat sich Sorgen gemacht, alle standen hinter mir. Vielleicht gibt das einem dann noch mal so einen positiven Push irgendwo im Hinterkopf, wo du sagst: 'Okay, kann gar nichts schiefgehen.'"
Es ging nichts schief, er hielt die Null fest. "Du merkst, du hast einiges richtig gemacht. Die Leute unterstützen dich, alle freuen sich für dich und das fühlt sich einfach sehr, sehr gut an", strahlte er.
Und sollte Tim Schreiber am Freitag bei Fortuna Düsseldorf wieder fit sein, dann wird sich Mesenhöler wieder hinten anstellen. "Ja, das ist so." Ein toller Back-up eben.
Titelfoto: Bildmontage: Lutz Hentschel, IMAGO / Nordphoto