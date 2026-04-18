18.04.2026 14:53 Mit Torwart Nummer vier! Dynamo holt ganz wichtigen Heimdreier gegen Bochum

Dynamo Dresden hat den VfL Bochum souverän mit 2:0 geschlagen und so Big Points im Abstiegskampf gesammelt.

Von Aliena Rein

Dresden - Dynamo Dresden feiert den nächsten wichtigen Sieg im Abstiegskampf! Gegen den VfL Bochum ließ die SGD trotz des Ausfalls von Stammkeeper Tim Schreiber nichts anbrennen und gewann souverän mit 2:0 (1:0).

Die Hiobsbotschaft vor Anpfiff, dass mit Schreiber der dritte SGD-Torhüter verletzt ausfiel, schien den Dynamo-Profis keine Kopfschmerzen zu bereiten, im Gegenteil: Nach gerade einmal fünf Minuten brachte Jason Ceka die Hausherren in Führung. Vincent Vermeij legte nach rund einer Stunde sehenswert per Hackentor nach. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war der Wille der Gäste gebrochen, denen auch durch den Ausfall ihres Top-Scorers Philipp Hofmann in der Offensive nur wenig einfiel. Wenn sie sich aber doch einmal durch die Dynamo-Abwehr arbeiteten, war Mesenhöler zur Stelle und ließ seine drei Vorgänger nicht vermissen. Durch den Dreier schließt die SGD nun beinahe zu Bochum auf, steht bei 35 Zählern und festigt den elften Platz. Gerettet ist Schwarz-Gelb deshalb aber noch nicht: In den nächsten vier Wochen warten jetzt nur noch Duelle mit direkten Abstiegskonkurrenten. Endstand: Dynamo Dresden - VfL Bochum 2:0 (1:0) Tore: 1:0 Ceka (5. Minute), 2:0 Vermeij (58. Minute) In unserem Liveticker zur Partie halten wir Euch über alle wichtigen Ereignisse vor, während und nach dem Spiel auf dem Laufenden.

15.20 Uhr: Wir warten noch auf die Pressekonferenz mit beiden Trainern, die in Kürze losgeht.

Dynamo Dresden schlägt den VfL Bochum mit 2:0

Abpfiff: Das war's, Dynamo Dresden besiegt den VfL Bochum im eigenen Wohnzimmer souverän mit 2:0!

90.+2: Einen eher halbherzig gespielten Angriff von Bochum haut Müller aus der Gefahrenzone.

90. Minute: Vier Minuten Nachspielzeit werden angezeigt.

90. Minute: Fast kann Bobzien noch den Schlusspunkt setzen, doch Horn ist vor Dynamos Wirbelwind am Ball.

90. Minute: Eine Schlussoffensive oder Ähnliches ist von Bochum hier nicht zu sehen. Die letzten Minuten ticken runter.

87. Minute: Soeben wird die offizielle Zuschauerzahl durchgesagt: 30.616 Zuschauer haben heute den Weg ins Rudolf-Harbig-Stadion gefunden.

87. Minute: Ecke für Dynamo, die Bochum allerdings nicht nur klären kann, sondern es wird ohnehin wegen eines Stürmerfouls abgepfiffen.

86. Minute: Jetzt sind die letzten Wechsel der Partie durch: Christoph Daferner und Luca Herrmann kommen für Vincent Vermeij und Robert Wagner ins Spiel.

85. Minute: Bero holt den durchstartenden Menzel von den Füßen, nach kurzem Durchschnaufen läuft das Eigengewächs aber wieder rund.

83. Minute: Letzter Wechsel bei Bochum, Leandro Morgalla geht runter, für ihn kommt Moritz Kwarteng.

82. Minute: Dynamo lässt hier kaum noch etwas anbrennen, nichts erweckt den Eindruck, dass man das Spiel nicht unter Kontrolle hat.

80. Minute: Mal wieder eine gute Chance für Bochum! Onyega tanzt im Alleingang durch die Dynamo-Box und schließt von links ab. Mesenhöler macht sich lang und pariert.

79. Minute: Bero foult Bobzien, Dynamo führt den fälligen Freistoß schnell aus. Der Angriff wird aber ebenso schnell wieder unterbrochen, weil Lemmer Morgalla auf dem Weg zum Strafraum zu Fall bringt.

76. Minute: Auch Bochum nimmt nochmal einen Doppelwechsel vor, Erhan Masovic muss für Kevin Vogt, Koji Miyoshi für Kacper Koscierski weichen.

75. Minute: Rossipal führt eine Ecke kurz aus, die Variante verläuft sich aber im Sande.

74. Minute: Doppelwechsel bei Schwarz-Gelb: Tony Menzel und Lukas Boeder an seinem 29. Geburtstag kommen für Niklas Hauptmann und Kofi Amoako in die Partie.

71. Minute: Direkt im Gegenzug die SGD! Der gerade erst eingewechselte Lemmer bekommt den Ball und versucht es direkt, Horn kann die Kugel nicht festhalten. Aus dem zweiten Versuch kann Dynamo aber nichts machen.

70. Minute: Mal wieder ein Abschluss für die Gäste! Doch der Versuch von Onyeka landet zentral auf Mesenhöler, der abprallen lassen kann.

69. Minute: Jetzt auch der erste Wechsel bei Dynamo: Jakob Lemmer kommt für den Torschützen zum 1:0, Jason Ceka.

67. Minute: Bobzien legt auf Rossipal ab, dessen Schuss wird allerdings geblockt und fliegt ins Toraus. Sterner bringt die fällige Ecke allerdings direkt wieder ins Toraus.

65. Minute: Das wäre jetzt wirklich der Super-GAU für die SGD, Mesenhöler muss behandelt werden. Doch der Keeper kann weitermachen.

64. Minute: Bochum reagiert mit einem Doppelwechsel auf den Rückschlag: Kjell Wätjen und Farid Alfa-Ruprecht kommen für Gerrit Holtmann und Callum Marshall.

62. Minute: Mesenhöler darf nochmal eingreifen, aber nicht, weil es gefährlich wird, stattdessen pflückt er eine Flanke runter. Bisher macht der vierte (!) Keeper der SGD hier einen guten Job, man merkt ihm nicht an, dass sein letzter Einsatz schon fast zwei Jahre her ist.

Dynamo Dresden baut Führung gegen VfL Bochum aus

58. Minute: 2:0 für Dynamo, Vincent Vermeij baut die Führung der SGD aus! Müller marschiert bis tief in die Hälfte der Gäste und findet Bobzien auf links, der sich bis kurz vor den Strafraum tankt. Dort sieht er Vermeij, der die Kugel mit der Hacke erwischt und ihr ganz viel Drall mitgibt, sodass sie sich irgendwie um Keeper Horn herum und über die Linie dreht! Morgalla versucht noch, den Ball rauszuholen, kommt aber zu spät.

Wie hat er den gemacht? Vermeij dreht den Ball irgendwie zum 2:0 um Keeper Horn herum. © Robert Michael/dpa

57. Minute: Pannewig und Holtmann setzen sich im Mittelfeld gegen Amoako und Sterner durch und leiten einen Angriff der Bochumer ein. Der Ball landet bei Marshall, der allerdings ins Niemandsland köpft und es selbst kaum fassen kann.

54. Minute: Holtmann will am Dynamo-Strafraum zu Morgalla spielen, Wagner spritzt allerdings dazwischen und wird im Vorwärtsgang von dem Linksverteidiger gestoppt. Für das taktische Foul sieht er Gelb.

52. Minute: Hauptmann checkt Morgalla ohne Not um und wird von Schröder dafür intensiv mündlich verwarnt. Bei der nächsten Aktion dürfte es wohl die Gelbe Karte geben, was für den Dynamo-Kapitän eine Sperre bedeuten würde.

50. Minute: Eine Flanke von Holtmann landet auf einem Kopf der Dynamo-Abwehr, von dort allerdings direkt vor den Füßen von Pannewig. Der sieht Morgalla hinter dem Strafraum lauern und legt ab, Morgalla verzieht aber komplett.

48. Minute: Beide Teams sind übrigens ohne Veränderungen aus der Kabine gekommen.

47. Minute: Vermeij wird im Mittelfeld gefoult, doch Schröder lässt den Vorteil laufen - und der hat es in sich! Hauptmann marschiert durch die Bochumer Hälfte und spielt dann unerwartet nach rechts auf Ceka anstatt nach links auf Bobzien. Ceka nimmt Maß, verfehlt den Kasten der Gäste allerdings.

Die zweite Halbzeit zwischen Dynamo Dresden und dem VfL Bochum läuft

46. Minute: Weiter geht's! Dieses Mal hat Dynamo Dresden den Anstoß und spielt jetzt auf den K-Block zu. Kann die SGD nachlegen oder kommt Bochum noch einmal zurück?

Halbzeit: Kurzer Blick auf die anderen Plätze, im Parallelspiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und Fortuna Düsseldorf führen die Elbestädter zur Pause mit 2:0. Gut für die SGD: Der 1. FC Nürnberg führt mit 1:0 gegen Arminia Bielefeld, Stand jetzt hätte Dynamo seinen Mitaufsteiger damit um vier Punkte distanziert.

Halbzeit: Was für ein Start in die Partie! Nach nicht einmal fünf Minuten führte die SGD schon mit 1:0 und hatte danach mehrere Gelegenheiten, um nachzulegen, auch Bochum kam zu guten Chancen. Danach nahm die Geschwindigkeit der Partie aber etwas ab, auf beiden Seiten mussten die Keeper nicht mehr wirklich eingreifen. Während man Dynamo die Abwesenheit seiner ersten drei (!) Torhüter kaum anmerkte, hatte Bochum sichtlich Probleme, den Ausfall von Topscorer Philipp Hofmann zu kompensieren.

Intensive Partie zwischen Dynamo Dresden und dem VfL Bochum. © Robert Michael/dpa

Dynamo Dresden führt zur Pause mit 1:0 gegen den VfL Bochum

Halbzeit: In denen passiert aber nicht mehr viel, mit der 1:0-Führung von Dynamo Dresden geht es in die Pause!

45. Minute: Es gibt zwei Minuten Nachspielzeit.

45. Minute: Jetzt lässt Bochum mal längere Zeit den Ball kreisen, kann daraus aber nach wie vor keine Gefahr schaffen. Ohne Philipp Hofmann als Anspielstation fehlen den Gästen ein wenig die Ideen in der Offensive.

42. Minute: Wagner steckt zu Vermeij durch, der direkt in die Mitte querlegt. Dort sind sich Wagner und Hauptmann aber nicht ganz einig, wer den Ball nehmen soll, sodass Bochum klären kann.

40. Minute: Mit vereinten Kräften stoppt Dynamo den sich im Vorwärtsgang befindenden Onyeka.

38. Minute: Das Spiel ist kurz unterbrochen, Olsen hat sich am Kopf wehgetan. Nach einem Luftduell mit Hauptmann ist er unglücklich mit dem Kopf auf den Boden geprallt. Er wird behandelt, aber es kann weitergehen für den Bochumer Rechtsverteidiger.

36. Minute: Bobzien und Rossipal lassen sich links den Ball abluchsen, Bochum kann daraus aber zunächst kein Kapital schlagen. Als es doch nach vorn geht, kann Dynamo schnell klären, beim Konterversuch wird Bobzien von Olsen unfair gestoppt. Es gibt gellende Pfiffe, weil die Pfeife des Schiedsrichters stumm bleibt.

34. Minute: Masovic sieht die erste Gelbe der Partie, er hatte Bobzien so lange am Trikot gezogen, bis dieser fast einen kompletten Kreis um den Bochumer Innenverteidiger gelaufen war.

31. Minute: Hauptmann spielt den sehenswerten Ball quer über das Feld zu Bobzien, der seinen ersten Gegner austanzt, dann aber nicht mehr aus der Möglichkeit macht, weil er sich den Ball zu weit vorlegt.

30. Minute: Bobzien bleibt auf dem Weg in Richtung Bochumer Strafraum hängen, beim Versuch, die Kugel zurückzuerobern, foult Vermeij Strompf. Freistoß für die Gäste.

28. Minute: Onyeka bekommt einen langen Ball im Sechzehner, drischt den dann aber weit drüber.

25. Minute: Dynamo lässt den Ball jetzt lange durch die eigenen Reihen kreisen, hat aktuell die Kontrolle über das Spiel.

23. Minute: Miyoshi dribbelt sich rechts durch den Dynamo-Strafraum. Sein erster Versuch landet direkt wieder vor seinen eigenen Füßen, mit dem zweiten prüft er Mesenhöler! Der kann den Ball nur wegfausten und hat ihn erst im Nachfassen.

21. MInute: Hauptmann foult Bero in der Bochumer Hälfte, sieht das aber anders als der Schiedsrichter. Freistoß gibt es trotzdem für die Gäste.

19. Minute: Bero tritt die Ecke, parallel dazu geht Wagner im eigenen Strafraum zu Boden. Es wird aber kein Foul gepfiffen, sondern die Ecke wiederholt, die beim ersten Mal anscheinend etwas zu früh ausgeführt wurde.

18. Minute: Mesenhöler mit der Parade! Pannewig zielt von links halbhoch in Richtung langer Pfosten, Dynamos Torhüter kann zur Ecke abwehren.

16. Minute: Bochum bringt die Ecke zentral vors Tor von Mesenhöler, der die Kugel aber wegfausten kann. Im Getümmel erwischt es Pauli am Kopf, der erst einmal liegen bleibt.

15. Minute: Hauptmann verliert im Mittelfeld den Ball, Bochum arbeitet sich schnell nach vorn. Sterner kann aber zur Ecke klären.

14. Minute: Dynamo ist gut im Spiel, erarbeitet sich die nächste Chance. Amoako läuft allein auf Horn zu, kann den Keeper aus spitzem Winkel aber nur anschießen. Es gibt Ecke.

12. Minute: Vermeij mit der guten Gelegenheit! Der Dynamo-Stürmer wird von Rossipal am Fünfmeterraum bedient und bringt die Kugel per Kopf auf den Bochumer Kasten. Timo Horn ist aber da und hat die Kugel.

12. Minute: Wagner wird im Mittelfeld umgetreten, es gibt Freistoß für die SGD, den diese schnell ausführt.

10. Minute: Erster Abschluss der Gäste, aber der birgt keine Gefahr. Der Ball kommt von links zum im Zentrum lauernden Onyeka, der aber nicht richtig zum Ball steht und ans Außennetz schießt.

Jason Ceka feiert sein Tor. © Robert Michael/dpa

Dynamo Dresden führt früh gegen den VfL Bochum

5. Minute: Da ist die frühe Führung für die Hausherren! Während im Hintergrund endlich die Choreo sitzt, spielt Vermeij auf der linken Seite zu Bobzien, der in die Mitte passt. Dort tritt Hauptmann über den Ball, doch hinter ihm lauert Jason Ceka und haut den Ball mit links in die Maschen! 1:0 für Dynamo!

Teil zwei der Choreo! In der Mitte noch zu sehen: Das Banner, das erst nach langer Zeit und viel Ziehen gelöst werden konnte. © Blitzstart für die SGD! Nach der Choreo-Panne plötzlich die Führung

4. Minute: Pauli klärt einen Bochumer Vorstoß zur ersten Ecke der Partie, die bringt aber nichts ein.

2. Minute: Bei den Bochumern gab es noch eine kurzfristige Änderung in der Startaufstellung, Maximilian Wittek fällt aus, für ihn startet Leandro Morgalla.

1. Minute: Während auf dem Platz schon gespielt wird, gibt es im K-Block eine kleine Panne: Der zweite Teil der Choreo soll ausgerollt werden, doch ein Banner will sich nicht lösen. Schade, denn die Fans haben sich hier wirklich etwas Tolles ausgedacht.

Das Spiel zwischen Dynamo Dresden und dem VfL Bochum läuft

Anpfiff: Die Dynamo-Fans haben die Mega-Choreo fertiggestellt, jetzt rollt der Ball! Bochum stößt an, Dynamo spielt erst einmal mit dem K-Block im Rücken.

Die Choreografie zum Traditionsspieltag. © privat

12.55 Uhr: Noch fünf Minuten bis zum Anpfiff! Der "Zwölfte Mann" schallt aus 30.000 Kehlen durchs Rudolf-Harbig-Stadion, die Bochumer Gästefans versuchen, mit Gegenrufen dagegen anzukommen.

12.43 Uhr: Die Choreo im K-Block wird aufgezogen

Während sich die Mannschaften auf den Rasen warmmachen, wird vor dem K-Block die heutige Choreo aufgezogen.

Die Dynamo-Fans haben eine Choreografie zum Traditionstag vorbereitet. © privat

12.05 Uhr: VfL Bochum muss auf Philipp Hofmann verzichten

Nicht nur Dynamo Dresden, auch der VfL Bochum muss einen verletzungsbedingten Rückschlag verkraften. Philipp Hofmann hat es nicht rechtzeitig geschafft, fit zu werden, und fehlt im Kader der Gäste. Dafür kommt Callum Marshall gegen die Dresdner von Beginn an, für den verletzten Noah Loosli rückt Erhan Masovic in die erste Elf.

12 Uhr: Nächster Verletzungsschock bei Dynamo Dresden

Die Aufstellungen sind da! Und bei Dynamo Dresden heißt das Aufatmen und Sorgenfalten zugleich. Sowohl Niklas Hauptmann als auch Vincent Vermeij haben es geschafft und stehen in der Startelf, Thomas Keller hingegen fehlt weiter verletzt. Völlig überraschend fehlt allerdings auch Tim Schreiber, der Keeper hat sich wohl am Freitag im Training verletzt und leidet wie Keller an muskulären Problemen. Für ihn startet Daniel Mesenhöler in seinem erst sechsten Spiel überhaupt für die SGD, Marlon Grafe feiert sein Debüt auf der Bank. Für Keller startet weiterhin Friedrich Müller, Hauptmann ersetzt Tony Menzel. Zudem stehen Robert Wagner und Kofi Amoako wieder in der Startelf, dadurch rücken Lukas Boeder an seinem 29. Geburtstag und Luca Herrmann zurück auf die Bank.

Die Aufstellungen für das heutige Spiel. © TAG24/Aliena Rein

11.38 Uhr: Jetzt ist auch die Mannschaft von Dynamo Dresden da

Jetzt ist auch der Bus von Dynamo Dresden da. Der hatte es heute eilig.

Die SGD ist am Stadion eingetroffen. © TAG24/Alina Rein

11.23 Uhr: Der VfL Bochum trifft am Rudolf-Harbig-Stadion ein

Der VfL Bochum ist bereits da. Der Bus des Teams aus dem Ruhrpott ist soeben vor dem Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion vorgefahren.

Der Bus des VfL Bochum in der Anfahrt am Stadion. © TAG24/Aliena Rein

11 Uhr: Jetzt geht's los, die Stadiontore öffnen! Fans von Dynamo Dresden kündigen Choreo an

Jetzt geht's los im Rudolf-Harbig-Stadion, der Einlass ist gestartet. Heute heißt es wieder: ausverkauftes Haus. Am K-Block wird zum Traditionsspieltag zudem eine Choreo angekündigt.

Die Fans am K-Block. Am Eingang wird eine Choreo angekündigt. © TAG24/Aliena Rein

10.40 Uhr: Hier wird die Partie heute gezeigt

Wie üblich bei den meisten Spielen in der 2. Bundesliga können nur Zuschauer mit einem Abo bei Sky oder dessen Streamingdienst WOW die Partie live im Fernsehen verfolgen. Die Übertragung beim Pay-TV-Sender beginnt um 12.30 Uhr. Die Konferenz wird moderiert von Hartmut von Kameke, der sich in Magdeburg befindet. Das Einzelspiel von Dynamo kommentiert Marcel Meinert, in der Konferenz ist Frank Buschmann zu hören. Als Field-Reporter in Dresden fungiert Philipp Hinze. Auch Karten im Heimbereich gibt es für Kurzentschlossene nicht mehr, in unserem Liveticker halten wir Euch aber über alles Wichtige rund ums Spiel auf dem Laufenden.

Das Interview von Thomas Stamm gibt es heute nur bei Sky zu hören. © Andreas Gora/dpa

10.20 Uhr: Bochum-Coach Uwe Rösler hat keine Sorge vor dem Dresdner Hexenkessel

Bochum-Coach Uwe Rösler verlor auf der Pressekonferenz vor dem Spiel viele lobende Worte über die SGD. Sein Team sieht er aber keineswegs als Außenseiter: "Für uns ist das Wichtigste, dass wir diese Energie wieder auf den Platz bringen. Dann haben wir in Dresden eine Chance." Auch die Stimmung im Rudolf-Harbig-Stadion bereitet dem Trainer keine Sorgen: "Die Fans dort sind besonders, aber unsere Spieler kennen die Atmosphäre hier aus dem Ruhrstadion. Daran wird es nicht scheitern. Entscheidend wird sein, mit Selbstvertrauen diese Energie zu entwickeln, auf dem Platz voll dagegenzuhalten und den Gegner vor maximale Probleme zu stellen, indem wir angreifen. Das ist die Herausforderung." Ähnlich geht Thomas Stamm an die Partie heran: "Uns erwartet eine sehr wuchtige Mannschaft, die mit und gegen den Ball klare Abläufe verfolgt. Wenn wir diese brechen können, dann kann es spannend für uns werden. Ich glaube, dass wir definitiv etwas mitnehmen können, weil wir auch das Selbstverständnis entwickelt haben, aber Bochum ist eine Mannschaft, die wir keineswegs unterschätzen werden."

Uwe Rösler vertraut auf die Energie seiner Spieler. © Ulrich Hufnagel/dpa

10 Uhr: Robert Schröder leitet heute das Spiel

Der Schiedsrichter der heutigen Partie ist FIFA-Schiedsrichter Robert Schröder aus Hannover. Von keinem Verein leitete der 40-Jährige mehr Partien als vom VfL Bochum - und die meisten davon verlor der Revierklub. Von 19 Spielen konnte der VfL nur vier für sich entscheiden, vier endeten unentschieden bei satten elf Niederlagen. Klingt für die SGD zumindest schon einmal nicht nach einem Nachteil! Dynamo absolvierte bisher 13 von Schröder gepfiffene Spiele, von denen fünf gewonnen werden konnten und sechs verloren gingen, zweimal spielte die SGD remis. Zuletzt allerdings leitete Schröder Dynamos 1:2-Niederlage bei Holstein Kiel am Ende der Hinrunde dieser Saison. Assistiert wird dem Hannoveraner von Clemens Neitzel-Petersen (Hamburg) und Tobias Fritsch (Hahnheim), Vierter Offizieller ist Daniel Bartnitzki (Erfurt). Als Video-Assistent wird heute Johann Pfeifer eingesetzt.

Robert Schröder pfeift überwiegend in der Bundesliga und wurde in dieser Saison auch schon in der Conference League eingesetzt. © Harry Langer/dpa

9.40 Uhr: Nur Niklas Hauptmann droht die Gelbsperre

Stefan Kutschke gegen Hertha BSC, Robert Wagner und Kofi Amoako gegen den 1. FC Nürnberg: Bei Dynamo saßen in den vergangenen Partien einige Spieler ihre Gelbsperren ab. Die Konsequenz: Heute ist nur Niklas Hauptmann, bei dem noch nicht klar ist, ob er überhaupt spielen kann, gelbgefährdet. Anders sieht die Situation bei Bochum aus: Dort könnte es mit Cajetan Lenz, Philipp Hofmann, Kjell Wätjen und Farid Alfa-Ruprecht gleich vier Akteure erwischen. Hofmann, Wätjen und Alfa-Ruprecht stehen bei vier Gelben, Lenz sogar schon bei neun.

Dynamo-Kapitän Niklas Hauptmann droht als Einzigem SGD-Spieler heute die Gelbsperre. © Lutz Hentschel

9.20 Uhr: So geht die Polizei mit dem ersten Heimspiel nach den Ausschreitungen um

Auch wenn es heute wieder um das Sportliche gehen soll, sind die Ausschreitungen gegen Hertha BSC noch lange nicht vergessen, die SGD hat in dieser Woche einen langen Maßnahmenkatalog vorgestellt. Für die Polizei ist das erste Heimspiel nach der Eskalation allerdings kein Grund, die Herangehensweise an die Partie gegen den VfL Bochum zu verändern. "Es gibt keine Änderung, wir planen den Einsatz wie immer", teilte die Dresdner Polizei auf TAG24-Nachfrage mit: "Im Stadion hat Dynamo das Sagen, was Sicherheit angeht. Wir sind da, wenn wir gebraucht werden." Die Partie sei nicht zu einem Hochrisikospiel hochgestuft worden, sondern nach wie vor in der mittleren Kategorie angesiedelt.

Im letzten Heimspiel musste das Spiel unterbrochen werden, die Polizei auf den Rasen stürmen. Für das Spiel gegen Bochum hat das allerdings keine Bedeutung. © Lutz Hentschel

9 Uhr: Bei beiden Teams drohen wichtige Spieler auszufallen

Bei Dynamo Dresden kehren nach dem wichtigen 2:0-Sieg gegen den 1. FC Nürnberg mit Robert Wagner und Kofi Amoako zwei enorm wichtige Spieler von ihrer Gelbsperre zurück. Um andere wichtige Spieler muss Thomas Stamm hingegen bangen: Niklas Hauptmann (Schulter) und Thomas Keller (muskuläre Probleme) sind weiter fraglich, zu ihnen gesellt sich jetzt auch noch Vincent Vermeij mit Rückenproblemen. Wie Thomas Stamm mit dieser Situation umgeht, lest Ihr hier: "Verletzten-Update bei Dynamo: Zwei wieder zurück, drei noch fraglich". Auf drei Akteure muss er zudem sicher verzichten: Die beiden Keeper Lennart Grill und Elias Bethke fallen genauso wie Mittelfeldmann Vinko Sapina weiter aus. Doch auch beim VfL Bochum steht man nicht ohne Personalsorgen da: Topscorer Philipp Hofmann droht auszufallen, auf der Pressekonferenz vor dem Spiel war noch nicht klar, ob der Stürmer mit ins Flugzeug gen Dresden steigen kann. Dazu fällt Noah Loosli wegen einer Operation am Finger definitiv aus.