Dynamo-Familie steht Kutschke bei: "Geht um mehr als Fußball!"

Im K-Block hielten die Fans ein Banner in die Höhe und skandierten laut "Stefan Kutschke". © DPA/Robert Michael

Darüber reden wollte Kutschke verständlicherweise nach dem Spiel trotzdem nicht.

Doch dass er überhaupt gespielt hat, ist schon Aussage genug. Denn Coach Markus Anfang (49) hatte es seinem Stürmer freigestellt, ob er spielen will.

"Ich kann mich gut in ihn hineinversetzen. Wir haben da vorher drüber gesprochen. Denn da geht es um mehr als Fußball. Er hat eine kleine Tochter, das ist das Allerwichtigste", so der 49-Jährige bei Magenta Sport.

"Er will der Mannschaft und dem Verein zur Verfügung stehen, will alles dafür tun, dass wir erfolgreich sind. So, wie er über das gesamte Jahr vorbildlich gemacht hat."



Ein Zeichen setzten auch die knapp 30.000 Heimfans im Rudolf-Harbig-Stadion. Bereits als Stadionsprecher Peter Hauskeller (71) die Aufstellung verließ, wurde es bei Kutschkes Namen noch einmal richtig laut, es gab jede Menge Applaus.