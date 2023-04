Dynamo-Fan bricht während Mannheim-Spiel zusammen: So geht es dem Anhänger jetzt

Dresden - Während am Samstag die Dynamo-Anhänger ihre Mannschaft zum Sieg peitschten, kämpfte ein Fan hinter dem Block um sein Leben. Nun konnte erste Entwarnung gegeben werden.

Während des Spiels gegen Mannheim brach ein Fan zusammen. © Lutz Hentschel

Der Mann brach während des 2:1-Sieges der Dresdner zusammen und musste hinter dem Block reanimiert werden, wie der Verein nach der Partie mitteilte.

Der Fan wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht.

Am Dienstag meldete sich nun die Mutter des zusammengebrochenen Fans bei den Verantwortlichen der SGD.

"Vielen Dank für die Hilfe an die Ersthelfer vom Rettungsdienst und an die Fans im Block M, die am Samstag geholfen haben", ließ die Frau ausrichten. Die Nachricht verteilte der Verein über seine sozialen Netzwerke.