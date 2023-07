Dynamo fehlen mal wieder die Tore: "Ist elementar!"

Soweit also nichts Neues. Denn zahlreich vergebene Torchancen durfte die Drittliga-Konkurrenz, die vordergründig durch den Ausschluss nichts mitbekommen sollte, schon in den sechs Testspielen davor zur Genüge sehen.

"Beim ersten Spiel war es grundsätzlich in Ordnung. Was aber gefehlt hat und elementar ist: Dass wir Tore machen. Da gab es einige Situationen, wo man einfach auch welche machen muss."

Mit Toren gegen Halle kennt sich Manuel Schäffler (34, r.) aus. Im 45-Minuten-Spiel am Samstag machte er zwei. © picture point/Sven Sonntag

Halles Timur Gayret (24) soll das einzige Tor im ersten Spiel geschossen haben. Dynamo agierte wohl mit einer nahezu identischen Aufstellung, die es auch schon in den Spielen davor gab - auch hier also wenig Neues und Überraschendes.

Das gilt wohl auch für den neuen Kapitän Stefan Kutschke (34) - auch wenn Paul Will (24) die Binde zu Beginn trug.

Einzige kleine Neuigkeit: Stefan Drljaca (24) stand in den ersten 90 Minuten im Tor. Könnte bedeuten, dass er die neue (und alte) Nummer eins ist.

"Es war ein super Wettkampfspiel für das, was auf uns zukommt. Alles, was du hinten verteidigst, brauchst du vorne nicht schießen. Am Ende kommst du in die Punkte, wenn du zu null spielst. Das haben wir nicht und das muss man festhalten", zeigte sich Anfang unzufrieden.



In den dritten 45 Minuten spielte wohl größtenteils die zweite und dritte Garde, so lässt sich zumindest des Trainers Aussage interpretieren: "Die jungen Kerle haben das recht ordentlich gemacht. Wir haben zwei Tore geschossen - eigentlich drei. Denn eins haben wir selbst vorbereitet."