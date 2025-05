Dynamo gegen Haching live: Absolutes Verkehrschaos droht! Das müssen die Fans heute wissen

Dresden - Ein Schaulaufen soll es nicht werden, aber es wird definitiv eine mega Party! Am letzten Spieltag der Saison kann Dynamo Dresden als Tabellenzweiter noch nach der Meisterschaft in der 3. Liga greifen. Doch viel mehr wollen die Fans noch einmal so richtig feiern, nachdem der Aufstieg in die 2. Bundesliga seit Mannheim feststeht.