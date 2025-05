Kein Witz: Morgen laufen die Aufstiegshelden von Dynamo Dresden zum Stadion!

Dresden - Dresden ist anders! Den Spruch prägte schon der ehemalige Geschäftsführer von Dynamo , Volkmar Köster (64). Und es bewahrheitet sich immer wieder. Denn am Samstag laufen die Spieler der SGD zum Rudolf-Harbig-Stadion, kein Scherz!

Damals kämpfte die SGD im letzten Spiel der Saison gegen Arminia Bielefeld um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga . Einziger Unterschied: Die Spieler liefen nicht, sondern der Bus fuhr durch das Spalier. Und die SGD packte den Klassenerhalt nicht, stieg an dem Tag ab.

Dieses sollen die Fans bilden, es ist damit zu rechnen, dass es wieder eine Pyro-Show geben wird. Zuletzt sah man sowas am 11. Mai 2014 in Dresden.

Am Samstag vor dem letzten Spiel der Saison gegen die SpVgg Unterhaching (13.30 Uhr) bekommen die Aufstiegshelden aber einen sogenannten "Walk of Fame".

Normalerweise kommt der Mannschaftsbus immer aus Richtung Lennéplatz zum Stadion, biegt dann in die Katakomben ein.

Christoph Daferner (27, l.) und Trainer Thomas Stamm (42, r.) werden am Samstag zum Stadion laufen. © Imago / Jan Huebner

Am Samstag hingegen kann sportlich nichts mehr schiefgehen und die Kicker nehmen nun ihre Beine in die Hand, es werden Szenen, die es so wohl noch niemals gegeben hat.

Gegen 11.45 Uhr soll das Spektakel am Straßburger Platz starten. Aufgrund der besonderen Aktion kann es bereits ab 11 Uhr zu einer Vollsperrung der Lennéstraße zwischen Straßburger- und Lennéplatz kommen. Der Bahn- und Busverkehr wird zwar nicht gänzlich eingestellt, zu Einschränkungen kann es aber trotzdem kommen.

Der Verein empfiehlt allen Fans ohnehin, besser auf das Auto zu verzichten. Denn da am Samstag in unmittelbarer Nähe zum Stadion im Hygiene-Museum zahlreiche Jugendweihen stattfinden, herrscht ohnehin eine mehr als angespannte Parkplatz-Situation.

Die aktive Fanszene hat nicht nur zum Spalier aufgerufen, sondern auch dazu, dass bereits 13.10 Uhr alle Fans auf ihren Plätzen im Stadion sein sollen, weil es eine große Aufstiegschoreo geben wird.

Die Partie gegen die bereits als Absteiger feststehenden Unterhachinger ist seit Wochen ausverkauft. Tickets gibt es nur noch mit ganz viel Glück über den offiziellen Zweitmarkt des Vereins.

Sportlich kämpft Dynamo im Fernduell mit Arminia Bielefeld um den Meistertitel. Beide Teams stehen bereits als Aufsteiger in die 2. Bundesliga fest.