Dynamo-Geldregen! So viel gibt's für den Einzug in die zweite DFB-Pokal-Runde

Dresden - Einer der glücklichsten Dynamos war am Sonntagabend sicherlich Finanz-Geschäftsführer Stephan Zimmermann.

Dynamos Finanz-Geschäftsführer Stephan Zimmermann. © Lutz Hentschel

Er darf sich jetzt über knapp 419.000 Euro in der Kasse für den Einzug in die 2. Runde des DFB-Pokals freuen. Dazu kommen die geteilten Zuschauer-Einnahmen aus dem nächsten Heimspiel.

Aber wie gehts jetzt weiter in diesem Wettbewerb? Ausgelost wird am Sonntag, 1. September, um 17.10 Uhr im Fußball-Museum in Dortmund, das ZDF überträgt live.

In der 2. Runde werden die Vereine sortiert und auf zwei Lostöpfe aufgeteilt.

Die Mannschaften aus der Bundesliga und der 2. Liga landen in einem Topf, die aus der 3. Liga oder Amateurmannschaften im zweiten Lostopf. Zunächst wird ein Los aus dem Amateurtopf gezogen, dann folgt ein Los aus dem Topf mit den Bundesliga-Klubs. Dynamo genießt also auf jeden Fall Heimrecht gegen einen Erst- oder Zweitligisten.