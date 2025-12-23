Dynamo-Halbzeit-Bilanz! 14 Punkte nach eigener Führung verspielt

Dresden - Dass es schwer werden wird, das war klar. Doch nur wenige haben damit gerechnet, dass Dynamo die Hinrunde auf dem letzten Platz abschließen wird. Dafür gibt es Gründe, einige werden hier genannt. Die ernüchternden Zahlen und Fakten einer verkorksten Hinserie.

Der 33. von 34 Gegentreffern in der Hinrunde war der Kieler Ausgleich zum 2:1 am Samstag. Steven Skrzybski (v.) legte auf, Phil Harres traf. © IMAGO/Lobeca

Und da geht es gleich zu einem Problem, das über zweieinhalb Jahre eine absolute Stärke von Dynamo war: Zwischen dem letzten Spieltag 2022/2023 und dem 10. Spieltag dieser Runde ging Dynamo 41-mal in Führung, verlor nie, gewann davon 34 Partien.

Gegen Elversberg, Hannover (je 2:2), Karlsruhe (3:3), Münster (2:2), Paderborn und Kiel (je 1:2) ging Dresden 1:0 oder 2:1 in Führung, verspielte aber sage und schreibe 14 Punkte. Also: 13 Zähler hat die SGD in den 17 Partien geholt, aber 14 nach eigenen Führungen an die Wand gesetzt. Das ist nicht nur bitter, das ist fahrlässig.

Zehn Niederlagen kassierten die Schwarz-Gelben bereits, sieben davon nur mit einem Tor Differenz. Das zeigt, Dresden war sehr oft auch bei Pleiten auf Augenhöhe. Aber nur mitzuspielen reicht eben nicht. Meist waren es individuelle Fehler, die dem Gegner zu drei Punkten verhalfen.

Das jüngste Beispiel sind die beiden Gegentreffer in Kiel. In der 2. Liga werden Fehler härter bestraft als eine Etage darunter. Auf der anderen Seite: Die SGD gewann drei Spiele - alle ebenso knapp 2:1.