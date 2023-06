Dynamo hat wieder einen Nationalspieler! Kyu-Hyun Park für Südkorea nominiert

Dresden/Seoul - Große Ehre für Dynamo Dresdens Linksverteidiger Kyu-Hyun Park (22)! Der Südkoreaner wurde erstmals in den Kader seiner Nationalmannschaft berufen.

Kyu-Hyun Park (22) darf sich freuen: Er könnte am Freitag sein Debüt in der A-Nationalmannschaft geben. © Picture Point / Sven Sonntag

Nationaltrainer Jürgen Klinsmann (58), der die südkoreanische Auswahl seit Februar 2023 betreut, nominierte den 22-Jährigen wegen der Verletzung von Kyung-Won Kwon (31) nach.

Die erst vor wenigen Tagen fest verpflichtete Leihgabe von Werder Bremen hatte bereits für mehrere U-Nationalmannschaften seines Landes gespielt und insgesamt 15 Partien absolviert.

Nun könnte das Debüt in der A-Nationalmannschaft folgen.

Südkorea spielt am kommenden Freitag (16. Juni) gegen Peru und dem Dienstag darauf (20. Juni) gegen El Salvador, bei beiden Partien handelt es sich um Freundschaftsspiele - perfekte Voraussetzungen also, um einem jungen Debütanten Spielzeit zu geben.

Die unerwartete Länderspielreise fällt in die Urlaubszeit des 22-Jährigen, für die Saisonvorbereitung mit Dynamo Dresden wird Park voraussichtlich rechtzeitig wieder da sein. Diese beginnt am 23. Juni in Dresden.

Der Verein gratulierte auf seiner Homepage: "Herzlichen Glückwunsch zur Nominierung und viel Erfolg, lieber 'Parki'! Wir drücken Dir die Daumen, dass Du jetzt auch Dein Länderspieldebüt für die A-Nationalmannschaft geben darfst."