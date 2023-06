Erster Transfer für die kommende Saison: Kyu-hyun Park bleibt bei Dynamo!

Dresden - Kyu-hyun Park (22) bleibt an der Elbe! Nach zahlreichen Abschieden hat Dynamo Dresden am Freitag auch den ersten Transfer für die kommende Saison 2023/24 eingetütet und die feste Verpflichtung des Linksverteidigers verkündet.

Kyu-hyun Park (22, r.) stand in der abgelaufen Saison 17 Mal für Dynamo auf dem Rasen. © Picture Point / Gabor Krieg

Wie die Sportgemeinschaft in einer Pressemitteilung erklärte, hat die bisherige Leihgabe von Werder Bremen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 unterzeichnet.

"Kyu-Hyun Park hat sich im vergangenen Jahr bei uns gut entwickelt und konnte sich gerade durch seine starken Leistungen im Saisonendspurt zuletzt in den Fokus rücken", sagte Geschäftsführer Sport Ralf Becker (52) im Statement der SGD.

Und er fügte an: "Wir sind der Überzeugung, dass er uns mit seinem Zweikampfverhalten, seiner Dynamik und Aggressivität sowie seinem starken linken Fuß auch in der kommenden Saison helfen wird."

Auch der südkoreanische Abwehrmann freut sich über seinen Verbleib in Dresden: "Ich fühle mich hier sehr wohl und möchte gemeinsam mit dem Team den eingeschlagenen Weg weiterverfolgen. Wir haben eine starke Rückrunde gespielt, auf die wir in der nächsten Saison von Beginn an unbedingt aufbauen wollen."

Über die Höhe der fälligen Ablöse machte der Verein keine Angaben, allerdings hatte Bild zuvor berichtet, dass Dynamo eine Kaufoption über rund 150.000 Euro besitzt.