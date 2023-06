Neustart bei Dynamo: So bereitet sich die SGD auf die kommende Saison vor!

Dresden - Der Fahrplan für die neuerliche Mission "Aufstieg in die 2. Bundesliga " steht! Dynamo Dresden gab am heutigen Sonntag die Eckdaten für die Sommervorbereitung bekannt.

Der Trainingsauftakt von Dynamo Dresden findet auch dieses Jahr wieder in der Walter-Fritzsch-Akademie statt. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Knapp drei Wochen dürfen die Profis der SGD noch die Wunden des verpassten Aufstiegs lecken und ihre freie Zeit genießen, dann heißt es "Aufrappeln und Neustarten": Am 23. Juni beginnt die Vorbereitung auf die Saison 2023/24.

Mit einem ersten öffentlichen Training in der Walter-Fritzsch-Akademie geht es los, schon zwei Tage später soll dann das erste Testspiel in der Region steigen. Der Gegner steht aber noch nicht fest.

In den beiden darauf folgenden Tagen finden dann die sportmedizinischen Untersuchungen und Leistungstests im Universitätsklinikum Dresden statt - ob dort bereits der eine oder andere Neuzugang teilnimmt?

Eingerahmt von weiteren Testspielen geht es für Dynamo vom 7. - 15. Juli ins Trainingslager nach Österreich. In der Tiroler Gemeinde Walchsee stehen für die Mannschaft sowohl intensive Einheiten in der Vorbereitung auf die nächste Saison als auch weitere Testspiele vor Ort an.

Der letzte Test vor dem Saisonauftakt der 3. Liga vom 4. - 6. August soll dann am letzten Juliwochenende stattfinden.