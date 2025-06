Dynamo im Trainingslager: Das steht heute auf dem Programm

Dynamo Dresden im Trainingslager: Nach der Ankunft am Sonntag startet der erste richtige Tag im SGD-Camp mit Regeneration im Hotel.

Windischgarsten (Österreich) - Die Sommervorbereitung ist in vollem Gang! Mit zwei Testspiel-Siegen und insgesamt 21 Toren im Gepäck geht es für Dynamo Dresden ins Trainingslager im österreichischen Windischgarsten.

Eine Woche lang werden die SGD-Profis hier schwitzen und auf wie neben dem Platz als Team für die bevorstehende Zweitliga-Saison zusammenwachsen. Am Samstag, dem 5. Juli, steht dann der erste echte Härtetest des Sommers an: Dynamo testet gegen den österreichischen Bundesligisten SV Oberbank Ried, bevor es am 6. Juli zurück nach Dresden geht. TAG24 berichtet für Euch live aus dem Trainingslager.

30. Juni, 9.45 Uhr: Tag eins im Dynamo-Trainingslager

Nur nicht gleich überdrehen: Nach der Ankunft am Sonntag startet der erste richtige Tag im Dynamo-Camp mit Regeneration im Hotel. Die Beine sollen gelockert werden, erst morgen geht es auf dem Platz zur Sache. Einzig Nils Fröling und Jakob Zickler drehten auf dem Sportplatz im oberösterreichischen Windischgarsten bei ihrer Aufbaueinheit ein paar Runden. Am Nachmittag steht eine Teambuilding-Maßnahme an. Coach Thomas Stamm will mit Euphorie und guter Laune starten.

Im Teamhotel "Dilly - Das Nationalpark Resort" übernachten die Dynamo-Profis. (Archivbild) © imago/eibner

29. Juni, 19.08 Uhr: Dynamo-Tross erreicht das Camp

"Angekommen in Windischgarsten" postet Dynamo vor wenigen Minuten. Nach etwa sieben Stunden im Bus sind die Profis gegen 18.40 Uhr in ihrem Camp angekommen. Jetzt heißt es sicher erst einmal ankommen und Beine ausschütteln nach der langen Fahrt. So richtig los geht es am Montag mit einer teambildenden Maßnahme.

Mehrere Stunden Busfahrt gilt es für die Dresdner Kicker nun aus den Knochen zu schütteln. © SG Dynamo Dresden

Neuzugang Nils Fröling ist direkt nach der Verpflichtung mit ins schwarz-gelbe Trainingscamp gereist. © SG Dynamo Dresden

29. Juni, 17 Uhr: Die Mannschaft ist auf dem Weg nach Windischgarsten

Die Dynamos sind unterwegs! Um 12.15 Uhr startete der Mannschaftsbus nach einer Trainingseinheit am Morgen an der Walter-Fritzsch-Akademie. Bei schweißtreibenden Temperaturen jenseits der 30 Grad ist zu hoffen, dass die Klimaanlage im Bus funktioniert. Gegen 19 Uhr soll die SGD dann im Teamhotel "Dilly - Das Nationalpark Resort" ankommen. Sportlich wird es am Abend nicht mehr, das Programm geht erst morgen los.

Am Mittag verließ der Dynamo-Bus das Trainingszentrum in Dresden. (Archivbild) © Lutz Hentschel

29. Juni, 10.45 Uhr: SGD nimmt noch einen Neuen mit ins Camp

Am Morgen vor der Abreise hat Dynamo Dresden einen weiteren Neuzugang vorgestellt: Nils Fröling (25) kommt von Hansa Rostock und verstärkt die Offensive der SGD. Mehr zum Transfer erfahrt Ihr im TAG24-Artikel: "Er reist mit ins Trainingslager: Dynamo stellt nächsten neuen Spieler vor".

29. Juni, 10 Uhr: Für die Dynamos geht es heute nach Österreich

Seit einer Woche stehen die Schwarz-Gelben wieder auf dem Platz, zu einer morgendlichen Einheit in der Heimat bittet Trainer Thomas Stamm sein Team noch, bevor der Mannschaftsbus am Mittag in Richtung Österreich abfährt. Im "Dilly - Das Nationalpark Resort", in dem unter anderem die österreichische Nationalmannschaft regelmäßig ihre Zelte aufschlägt, wird Dynamo Dresden vor einem traumhaften Alpenpanorama die Grundlagen für die kommende Saison legen.

Vor der malerischen Kulisse der österreichischen Alpen werden die Dynamo-Profis eine Woche lang schwitzen. © imago images/MIS

29. Juni, 9.45 Uhr: TAG24 berichtet im Liveticker vom Trainingslager von Dynamo Dresden in Österreich