Dynamo in Magdeburg: Zwei Derbysieger mit der Bestnote

Magdeburg – Glück muss man sich mitunter auch erarbeiten! Beim 2:1 (2:1)-Erfolg im Kellerkracher gegen den 1. FC Magdeburg zeigte Dynamo Dresden viele Gesichter. Nicht alle waren schön anzusehen, aber das, was so viel Glück ausstrahlte, das steht den Sachsen ganz gut! Die TAG24 -Noten:

Jonas Sterner (r.) erwischte nicht seinen besten Tag. © IMAGO/Björn Reinhardt

Tim Schreiber: Blüht seit der Verpflichtung von Elias Bethke immer mehr auf. Wurde in Magdeburg häufig geprüft und war immer sicher zur Stelle. Vor allem, als er in der 90.+9 Minute gegen Mathisen rettete. TAG24-Note: 1

Jonas Sterner: Dieser lange Ball darf niemals bei Atik landen, der danach perfekt zum 0:1 (29.) auflegte. Richtig schwach unterlaufen! In Halbzeit zwei keine groben Schnitzer, aber seine Ecken kamen dieses Mal auch nicht gut. Note: 5

Julian Pauli: Kein gutes Zweikampfverhalten in ganz vielen Szenen. Beim 0:1 (29.) nicht energisch drin, auch vor dem Pfostentreffer von Pesch (37.) nicht. Das kann er deutlich besser! Note: 4

Thomas Keller: Beim 0:1 (29.) nicht am Torschützen dran, der einköpfen kann. Mehr als Wiedergutmachung war aber sein zweites Tor (45.+3) im zweiten Spiel. Eiskalt! Starker Block in der 86. Minute gegen Nollenberger. Note: 3

Alexander Rossipal: Seine Ecken sind einfach eine Wucht, bereitete so das Amoako-Tor (34.) vor. Sicherer im Zweikampf als Sterner auf der anderen Seite. Note: 3

Robert Wagner: Mit 6,3 Kilometern in 45 Minuten schon wieder am meisten Meter von allen 22 Spielern gemacht. Schaltete sich im zweiten Durchgang auch immer mal wieder vorn gefährlich ein. 12,3 Kilometer am Ende – Bestwert. Note: 2