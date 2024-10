Dynamo in Wiesbaden live: SGD verliert das Spiel und Kapitän Kutschke

Dynamo Dresden bei Wehen Wiesbaden im Liveticker: SGD verliert das Spiel und Kapitän Kutschke

Von Tina Hofmann

Wiesbaden - Ganz, ganz bitter! Dynamo Dresden wollte in Wiesbaden nach vier Wochen den ersten Dreier holen, verlor am Ende aber nicht nur das Spiel mit 0:1, sondern auch Kapitän Stefan Kutschke, der mit glatt Rot in der zweiten Halbzeit von Platz flog.

Es war wie so oft: Das Team von Trainer Thomas Stamm machte das Spiel, der Gegner das Tor. So reichte der Treffer von Fatih Kaya in der 21. Minute dem Gastgeber zum Sieg. Kutschke musste in der 77. Minute vom Platz. Die Schwarz-Gelben stehen nach der Niederlage nun auf dem sechsten Tabellenplatz, haben auf Rang zwei aber nur drei Punkte Rückstand. Endstand: SV Wehen Wiesbaden - Dynamo Dresden 1:0 Tore: 1:0 Kaya (21. Minute) Besondere Vorkommnisse: Rote Karte für Stefan Kutschke (77. Minute) TAG24 berichtete im Liveticker von dem Spiel in Hessen.

Vinko Sapina spürt ganz viel Leere nach der Dynamo-Niederlage in Wiesbaden

Vinko Sapina sagt nach der Partie: "Ganz viel Leere, es ist schwer zu erklären. Wir bekommen in der ersten Halbzeit gefühlt nur einen Schuss aufs Tor und der ist drin. Alle sind engagiert, aber man sieht schon, dass die Selbstverständlichkeit, das Selbstvertrauen und die Leichtigkeit fehlen. Wir müssen ganz schnell wieder in die Spur kommen. Es ist aber nicht reine Kopfsache. Es gehört sehr viel dazu, ein Spiel zu gewinnen."

Trainer Thomas Stamm ärgert sich nach der Partie über die ungleiche Linie von Schiedsrichter Lars Erbst

Trainer Thomas Stamm sagt direkt nach dem Spiel bei Magenta Sport: "Chancenauswertung ist das eine, wir hatten genügend. Wir lassen eine zu, da fällt das Tor. Der Gegner war sehr effizient bis dahin. Wir müssen einfach im letzten Drittel deutlich effizienter werden. Wir müssen weiter daran arbeiten, wenn Du führst, hast Du ein anderes Selbstverständnis. In Summe müssen wir beim Gegentor besser aufnehmen, in der Box in der Verteidigung müssen wir griffiger werden." Über die Rote Karte seines Kapitäns sagt Stamm: "Stefan Kutschke will den Ball spielen, für mich ist es keine Absicht, dass er ihn trifft, das ist keine Frage. Beide gehen zum Ball, es ist für mich eine Gelbe Karte. Es gab auf Wiesbadener Seite zwei ähnliche Szenen in der ersten Hälfte, unter anderem wird Tony Menzel von hinten umgesenst, in die Achillesferse rein, da wünsche ich mir eine gleiche Linie. Wenn er bei beiden Gelb gibt, ist es ok. Wenn er bei beiden Rot gibt, ist es ok, aber so ist es nicht ok."

Dynamo Dresden verliert die Partie und Kapitän Stefan Kutschke

90.+7: Das Spiel ist aus. Dynamo bliebt im vierten Spiel in Serie in der 3. Liga ohne Sieg und verliert in Wiesbaden die Partie mit 0:1. Zudem sah Kutschke Rot wegen groben Foulspiels.

90.+6: Wiesbaden will jetzt die Zeit von der Uhr nehmen, Dynamo scheint auch nicht mehr die Kraft zu haben, da dagegen zu halten. Es gibt Ecke für den Gastgeber.

90.+4: Sapina bekommt die Gelbe Karte wegen Beschwerens. Davor reklamierte Dynamo aufgrund eines möglichen Handspiels auf Elfmeter, doch Carstens bekam den Ball an die Schulter.

90.+3: David Kubatta kommt für Claudio Kammeknecht.

90.+2: Jetzt muss Dynamo in Unterzahl nochmal alles nach vorn werfen. Das eröffnet Konter für Wiesbaden. Und Schreiber bewahrt mit einer Parade die SGD vor dem 0:2, Agrafiotis war durch.

90.+1: Ganze sieben Minuten werden jetzt nachgespielt.

90. Minute: Dynamo läuft die Zeit davon. Es gibt den nächsten Standard für die SGD. Die reguläre Spielzeit ist gleich vorbei.

87. Minute: Die Ecke bringt nichts ein, aber Heise probiert es anschließend aus der Distanz, sein Schuss geht am linken Pfosten vorbei.

87. Minute: Sapina versucht sich durchzutanken nach einer Flanke von Kammerknecht und kann die Ecke herausholen. Die sechste für Dynamo.

86. Minute: Kutschke hat sich etwas drübergezogen und verfolgt die Partie nun kurz vorm Spielertunnel-Eingang aus.

Doppelwechsel bei Dynamo: Jakob Lemmer und Jonas Oehmichen sind jetzt auf dem Feld

85. Minute: Doppelwechsel bei Dynamo: Jakob Lemmer und Jonas Oehmichen kommen für Niklas Hauptmann und Tony Menzel aufs Feld.

83. Minute: Schon vor der Roten Karte war auf einmal Schärfe in der Partie, so geht es weiter. Casar sieht Gelb. Für den von Kutschke ungewollt gefoulten Hübner geht es nicht weiter, er wird ausgewechselt.

Plötzlich fliegt Stefan Kutschke mit glatt Rot vom Feld

77. Minute: Während Hübner behandelt wird, zeigt Schiedsrichter Lars Erbst Stefan Kutschke auf einmal die Rote Karte. Natürlich war er in den Gegenspieler hineingerauscht, aber niemals mit Absicht, er hatte zuvor einen Ball geklärt und hatte Hübner überhaupt nicht gesehen. Der Wiesbadener kann auch vorerst weiterspielen. Für den Kapitän ist die Partie hingegen beendet. Ganz bittere und vor allem strittige Entscheidung.

76. Minute: Das sieht nicht gut aus. Kutschke und Hübner krachen ungebremst ineinander und tun sich beide richtig weh. Die Physios kommen aufs Feld.

74. Minute: Wahnsinn, wie ungefährlich Dynamo im gegnerischen Sechzehner gerade agiert. Das dauert alles viel zu lange, die absolute Galligkeit, den Ball unbedingt über die Linie bringen zu wollen, fehlt bei einigen, am Ende klärt der gegnerische Torhüter einen harmlosen hohen Ball.

Doppelwechsel bei Dynamo Dresden: Robin Meißner und Aljaz Casar jetzt im Spiel

71. Minute: Doppelwechsel bei Dynamo! Christoph Daferner und Lars Bünning gehen raus, Robin Meißner und Aljaz Casar kommen.

Wiesbaden vergibt Riesenchance auf das 2:0

70. Minute: Was für ein Glück für Dynamo! Die SGD verliert den Ball nach einer eigenen Flanke in den Sechzehner, Wiesbaden schaltet um und Flotho taucht völlig frei vor Schreiber auf, kann aber nicht genug Tempo und Druck hinter den Ball bekommen, Schreiber hat die Kugel.

67. Minute: Heise flankt von der linken Seite, doch Daferner verstolpert die Kugel im Sechzehner.

66. Minute: Und wieder abseits von Dynamo. Das gibt es doch nicht. Im Moment macht es nicht den Eindruck, als ob die SGD hier noch einen echten Nadelstich setzen kann.

63. Minute: 6512 Zuschauer sehen die Partie in der BRITA-Arena.

62. Minute: Heise verliert den Ball im eigenen Viertel, kann von Glück reden, dass das schnelle Umschalten von Wiesbaden nicht zum Erfolg führt.

60. Minute: Was macht Schreiber denn da? Bätzner bringt den Ball auf Johansson, Schreiber will an die Kugel, kommt aber fast nicht ran, Wiesbaden kann aus dem Patzer aber nichts machen.

58. Minute: Jetzt sieht auch Bünning die Gelbe Karte, nachdem er das Bein im Zweikampf hatte stehen lassen.

56. Minute: Jetzt mal eine Ecke für Dynamo. An Standards mangelt es den Schwarz-Gelben nicht. Doch wie so oft kann die SGD keine Gefahr entfalten, Stritzel pflückt den Ball easy aus der Luft.

53. Minute: Wahnsinn! Der zweite Freistoß für Dynamo binnen zwei Minuten und wieder abseits.

52. Minute: Menzel wird im Spielaufbau brutal umgesenst. Gelbe Karte für Fechner.

51. Minute: Freistoß für Dynamo, Daferner kommt an den Ball, doch die Abseitsfahne geht hoch. Die SGD kommt aktiv aus der Kabine, zeigt sofort den Willen, das Blatt hier wenden zu wollen, aber es gelingt im letzen Drittel noch zu wenig.

50. Minute: "Holt den Sieg für uns, vorwärts Dresdner Jungs" singen die Fans. Ob ihre Lieblinge dem Taten folgen lassen können?

48. Minute: Hauptmann kommt mit Tempo an den Ball, will durchstecken, doch der Pass kommt nicht an, weil wieder ein Wiesbadener Bein dazwischen ist.

48. Minute: Das geht ja gut los. Sapina spielt den Ball an der rechten Seite mit hohem Tempo ins Toraus. Abstoß für Wiesbaden.

Der Ball in der zweiten Hälfte rollt wieder für Dynamo

46. Minute: Der Ball in der zweiten Halbzeit rollt wieder.

20.01 Uhr: Dynamo wird unverändert aus der Kabine kommen.

19.50 Uhr: Dynamo versucht zwar, strukturiert nach vorn zu spielen, doch die Ideen, die Kreativität fehlen. Mental ist das jetzt eine schwierige Aufgabe für die SGD. Kann sie in der zweiten Hälfte zurückschlagen? Bleibt es bei der Niederlage, überholt Wiesbaden Dynamo in der Tabelle.

Dynamo liegt zur Pause mit 0:1 in Wiesbaden zurück

45. Minute: Pause! Dynamo liegt mit 0:1 zurück!

45. Minute: Kaya kommt wieder an den Ball, verlängert auf den zweiten Pfosten, doch da seht niemand - Glück für Dynamo.

45. Minute: Wiesbaden holt vor der Pause noch einen Eckball raus.

42. Minute: Kuriose Szene: Heise steht links zum Freistoß bereit, rudert mit den Armen, zuckt mit den Schultern und schüttelt den Kopf. Irgendwas stimmt da an der Absprache offenbar nicht. Der Standard bringt - mal wieder - nichts ein, Wiesbaden kann klären.

Kuriose Szene: Heise ruderte vor dem Freistoß mit den Armen, zuckte mit den Schultern. © Imago / Jan Huebner

39. Minute: Dynamo bekommt daraufhin einen Freistoß, doch heise jagt das Leder mit seinem linken Fuß meterhoch in das Netz vor dem Heimblock.

38. Minute: Menzel wird von Hübner gelegt, Gelbe Karte für den Wiesbadener.

37. Minute: Irgendwie symptomatisch: Bünning will direkt in die Spitze hoch flanken, doch Daferner steht dort gar nicht, sondern fünf Meter weiter hinten.

36. Minute: Standard für Dynamo, die SGD probiert es mit einer Variante, doch Stritzel hat den Ball sicher.

34. Minute: Jetzt ist eher Wiesbaden am Drücker. Dynamo fehlen wie schon gegen Essen aktuell die Kreativmomente, am Einsatz und dem Willen liegt es nicht, wenn, dann geht etwas über die Flügel.