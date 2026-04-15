15.04.2026 12:10 Dynamo ist immer noch tief in seinem Herzen: Cristian Fiél bricht nach Aus bei Hertha BSC sein Schweigen

Cristian Fiél wurde im Februar 2025 bei Hertha BSC entlassen. Tief in seinem Herzen gibt es nur einen Verein und der heißt Dynamo Dresden.

Von Thomas Nahrendorf

Dresden - Fünf Jahre als Spieler, 108 Begegnungen für Dynamo Dresden, ein Film zum Abschied, Co-Trainer der "U19", Trainer der "U17", Interimstrainer für einige Tage und dann selbst knapp zehn Monate Cheftrainer. Cristian Fiél (46) hat alles erlebt bei der SG Dynamo. Bei "Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast" am Dienstag im Rudolf-Harbig-Stadion hat er sich erstmals überhaupt zu seinem Trainerdasein geäußert.

Cristian Fiél (46, l.) sprach am Dienstag beim "Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast" erstmals wieder öffentlich nach seinem Aus als Trainer bei Hertha BSC im Februar 2025. © SG Dynamo Dresden Seine Dynamo-Zeit hat ihn fürs Leben geprägt. "Das ist mein Herzensverein. Weil da Dinge dabei waren, die du in keinem Drehbuch hättest besser schreiben können. Da gehört auch dazu: 'Ihr habt eine Stunde Zeit, die Stadt zu verlassen.' Alles in allem war es sehr besonders. Wer kann das schon sagen, dass er bei einem Verein sowohl als Spieler [als auch] als Trainer arbeiten durfte?" In Dresden nach der Wende bisher nur "Fiélo". Als Spieler 2011 auf- und 2014 abgestiegen, als Trainer am 28. Februar 2019 Maik Walpurgis beerbt, die Klasse gehalten, in der Folgesaison nach 15 Spieltagen am 1. Dezember nach einem 1:2 daheim gegen Kiel entlassen. Nun sprach er darüber. "Ich habe meinen Fußballlehrer gemacht. Mittwochs war die letzte Prüfung. Donnerstag habe ich dann die Mannschaft trainiert. Und ich habe zu meiner Frau noch gesagt: 'Dir muss bewusst sein: Wenn wir das jetzt machen, dann geht unsere Zeit hier irgendwann mal zu Ende.' Das ist einfach so", erinnerte sich der 46-Jährige. Dynamo Dresden Dynamo Dresden: Das sind erste Maßnahmen nach den Ausschreitungen gegen Hertha BSC "Ja, ein Moment, den ich nie vergessen werde. Auf der anderen Seite war für mich ganz klar, ey, diese Chance bekommst du vielleicht nur einmal. Und deshalb war dann auch nicht mehr viel mit Überlegen, ich wollte das machen."

Der "Capitano" bei seinem Abschied mit seiner Ehefrau Diana (47). © Picture Point

Deine täglichen Dynamo Dresden News Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach. Exklusive News rund um die SGD

Exklusive News rund um die SGD Spielberichte, Transfers & Hintergrundinfos

Spielberichte, Transfers & Hintergrundinfos Jederzeit abbestellbar Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut. Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben. Gib bitte deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an, z. B. [email protected]. Jetzt kostenlos abonnieren

Cristian Fiél bereut nichts, würde aber vieles heute anders machen