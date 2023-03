Dynamo ist zu anfällig für Konter!

Dresden - Das Verballern von Großchancen ist das eine, das andere: Dynamo steht auch in der Abwehr nicht immer so sattelfest wie gewünscht. In den in diesem Jahr zwölf absolvierten Spielen blieben die Schwarz-Gelben nur zweimal ohne Gegentor - beim 1:0 gegen Aue und dem 2:0 gegen Duisburg .

Ärgerlich: Dynamo-Trainer Markus Anfang (48) hatte seine Truppe noch extra vor gegnerischen Kontern gewarnt - trotzdem fiel genau so das zweite Tor der Bayreuther. © Lutz Hentschel

Jeweils zwei Gegentreffer in Verl, in Ingolstadt und jetzt gegen Bayreuth. Je eins gegen Meppen, in Oldenburg, bei 1860, gegen Halle, gegen Köln, in Elversberg und in Dortmund.

Das reichte aber immerhin zu acht Siegen und drei Unentschieden. Dynamo konnte das bis zur Niederlage am Sonnabend stets kompensieren.

Daran arbeiten müssen die Jungs trotzdem, denn jetzt kommen die Kracher gegen die direkte Konkurrenz. Das braucht es eine Pattex-Abwehr ohne Lücken.

Anfällig ist die SGD über die Außen und vor allem bei Kontern. Wen Markus Anfang (48) auch auf die linke und rechte Seite der Viererkette stellt, das funktioniert selten richtig gut. Das sind die großen Problemstellen innerhalb der Mannschaft.

Egal, ob Max Kulke (22), Kyu-Hyun Park (21, beide mal links, mal rechts), Jonathan Meier (23, links) oder Robin Becker (26, rechts) - zufrieden dürfte Anfang mit keinem sein.

Er tauscht nämlich immer wieder, wobei Becker noch den stabilsten Eindruck macht.