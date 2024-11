Dynamo-Joker sticht im zweiten Einsatz: Kubattas "schönster Moment"

David Kubatta befindet sich bei Dynamo Dresden in der zweiten Reihe. Umso mehr freut er sich über seinen Premierentreffer gegen den 1. FC Saarbrücken.

Von Thomas Nahrendorf

Dresden - Das war einstudiert: Robin Meißner (25) chippte den Freistoß in den Strafraum, Vinko Sapina (29) verlängerte den Ball per Kopf auf den langen Pfosten, dort köpfte Dmytro Bohdanov (17) die Kugel zurück, David Kubatta (21) lief ein und stellte in der Nachspielzeit aus drei Metern auf 1:1. "Mein schönster Dynamo-Moment bisher", grinste der Torschütze.

Da klingelt es: David Kubatta (21, r.) hat für Dresden zum 1:1 getroffen. © Lutz Hentschel Irgendwie logisch, denn für den Sommer-Neuzugang von Viktoria Köln war es erst der zweite Punktspieleinsatz - und der erste mit Knalleffekt. "Ich musste ihn ja nur aus drei Metern einschieben", sagte er zu seinem Premieren-Tor in Schwarz-Gelb. "Obwohl, das muss man auch erst einmal schaffen", kratzte er sich am Bart. So einen hat schon so mancher über das Dach gesetzt. Er zum Glück für Dynamo nicht. Der 21-Jährige kam in der 85. Minute zusammen mit Dmytro Bohdanov ins Spiel. Beide waren maßgeblich am Ausgleich beteiligt. "Der Trainer hat gesagt, wir sollen alles probieren, uns in alles reinschmeißen, noch einmal Druck ausüben. Das hat gut geklappt", sagte Kubatta. "Natürlich freue ich mich über meinen Treffer. Aber ich habe da eher den Gruppengedanken im Kopf. Es ist gut, dass wir den Ausgleich noch erzielen konnten", wollte er nicht zu viel Lob auf sich bezogen wissen.

Dynamo Dresden: David Kubatta ist bereit, sich hinten anzustellen

Vorlagengeber Dmytro Bohdanov (17, l.) und Lars Bünning (26, r.) fingen Torschützen David Kubatta jubelnd ein. © Lutz Hentschel Gut getan hat es ihm sicher trotzdem. So oft kam er noch nicht zum Zuge. Im Sommer haben sich nicht wenige gefragt, was Dynamo bei der Vielzahl an Verteidigern auch noch mit ihm will. "Ich habe das schon teilweise mitgekriegt. Mir ist das relativ egal, das interessiert mich wenig", sagte er zu diesem Thema. "Ich bin noch ein junger Spieler, bin noch im Reifeprozess. Ich muss mich hinten anstellen, muss Druck ausüben. Ich gehe damit locker um, gebe immer Gas, hau' mich rein, will mich für die Mannschaft empfehlen. Wenn der Coach ein gutes Gefühl hat, dann schmeißt er mich auch rein", so Kubatta. Das hatte Thomas Stamm (41) am Samstag kurz vor Schluss. Er hat das Vertrauen zurückgegeben. Zum ersten, aber sicherlich nicht zum letzten Mal.