Dynamo-Kapitän Kutschke bleibt locker: "Haben das Selbstvertrauen immer noch!"

Kapitän Stefan Kutschke (35) deutet's an - zwei Niederlagen werden seine Mannschaft nicht aus der Bahn werfen. © DPA/Robert Michael

Stefan Kutschke (35) machte nach der unnötigen Niederlage gegen Jahn Regensburg aber ziemlich schnell klar, dass die zwei verlorenen Spiele maximal eine kleine Delle darstellen.

"Das war ein richtig gutes Spiel und das ist nach hinten geraten, weil du es durch einen Standard hergegeben hast", so der Kapitän. "Davor war nicht alles schlecht. Wir haben das Selbstvertrauen immer noch!"



Und das werden die Schwarz-Gelben auch im nächsten Spitzenspiel beim SC Verl unter Beweis stellen. Dynamo lässt sich nicht von seinem Weg abbringen - warum auch?

Die Mannschaft hat oft genug in dieser Saison - und auch gegen Regensburg - gezeigt, dass sie zu dem Besten gehört, was es in der 3. Liga gibt. Einzig die Chancenverwertung ist noch ausbaufähig.

"Wenn wir die Überzeugung nicht hätten und das Selbstverständnis, würden wir so nicht spielen. Wir spielen eine sehr gute Runde. Die zwei Niederlagen wurmen enorm, ändern aber nichts am Selbstvertrauen der Mannschaft", stellt Dynamos Routinier klar.