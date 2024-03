Dynamo-Kapitän Kutschke nach Pleite ratlos: "Habe dafür keine Erklärung mehr"

Stefan Kutschke (35) ist angesichts einiger Dinge, die Dynamo Woche für Woche vermissen lässt, langsam ratlos. © Lutz Hentschel

Stefan Kutschke (35) tat es und nahm kein Blatt vor den Mund. Er brauchte nicht einmal eine Frage, um seinem Unmut freien Lauf zu lassen. Hier seine Worte.

"Wir nehmen uns so viel vor für ein Spiel. Aber dann geht's los, und in den ersten 15 Minuten brennt es lichterloh. Ich habe dafür keine Erklärung mehr", war der Routinier von der Leistung seines Teams in Halle entsetzt.

Er fuhr fort: "Fakt ist: Vielleicht haben wir uns im Winter als zu gut gesehen. Vielleicht hat man uns zu gut gemacht. Das sind wir anscheinend doch nicht. Wir haben nach Aue gesagt, das wird uns nicht mehr passieren. Das war schon ein bisschen Erinnerungen an den Auftritt in Aue wieder", hatte der Kapitän ein Déjà-vu.

Er fügte an: "In einem Heimspiel reiße ich mich mal am Riemen, gehe mal wieder in einen Zweikampf. Warum geht das Woche für Woche nicht mehr? Das ist die Frage. Die kann sich jeder nur selbst beantworten. Hat er alles dafür gegeben", schickte er konkrete Hausaufgaben an seine Kollegen und sich selbst.