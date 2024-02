Acht Siege müssen her: Dynamo-Kapitän Kutschke beschwört den Zusammenhalt!

Dresden - "Du warst im Winter gefühlt schon aufgestiegen, hast gute Vorbereitungsspiele gehabt. Da war das alles schon durch, du hättest die Rückrunde gar nicht mehr spielen brauchen. Das war das Gefühl so. Intern war es aber so, dass es nicht so ist. Andere wollen auch hoch", sagte Dynamo-Kapitän Stefan Kutschke (35) nach dem 1:2 in Ingolstadt. Die SGD will den Weg weitergehen, nur wo führt der hin?