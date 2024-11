Einsatz lange fraglich: Dynamos Hauptmann dirigiert "stabilsten Auftritt"

Jubeltraube nach dem 2:0 und Niklas Hauptmann (h.) mittendrin. Das zweite Tor erzielte Jakob Lemmer (24, l.). © Picture Point/Gabor Krieg

Was er in der Partie erlebte, stimmte ihn zufrieden: "Das war definitiv der stabilste Auftritt über 90 Minuten. Es sind immer Kleinigkeiten. Du machst die Tore zum richtigen Zeitpunkt, die Chancen dafür hatten wir in anderen Spielen auch. Es steht 2:0 zur Halbzeit, vor der Halbzeit, das ist immer psychologisch top für uns", diktierte er den Dresdner Medienleuten in die Smartphones.

In den Wochen zuvor war Dynamo in der ersten Hälfte nie so richtig präsent. Das war diesmal anders. Nun lag die Befürchtung darin, nachzulassen, denn "2:0 ist irgendwie ein gefährliches Ergebnis", wie Hauptmann selbst erklärte.

Doch es stimmte an dem Tag alles. Dresden ließ gegen einen zugegeben schwachen Gegner nichts mehr anbrennen. Doch dass er so harmlos war, lag halt auch an den Schwarz-Gelben.

"Wir hatten schon Chancen zum 3:0, um das Ding zuzumachen, haben es dann Gott sei Dank hingekriegt. Die Rote Karte hat uns auch geholfen. Dann haben wir es hinten raus runtergespielt", so Hauptmann. Daher durfte er kurz vor Schluss schon Feierabend machen.