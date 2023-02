Dynamo-Keeper Drljaca über Elversberg-Zeit: "Wichtiger Schritt in die Fußball-Welt"

Dresden - Mit 14 Jahren kam Stefan Drljaca (23) nach Elversberg. Drei Jahre später zog es Dynamos Keeper weiter nach Hoffenheim. Am Sonntag kehrt er wieder an seine alte Wirkungsstätte zurück und wird dabei eine wichtige Rolle einnehmen.

Natürlich werden die Dynamos Keeper unterstützen. Sehr wahrscheinlich, dass der gegen die beste Offensive der 3. Liga so einiges zu tun bekommen wird.

Selbstverständlich ist daher auch die Nachfrage nach Karten relativ hoch. Freunde und Familie von "Drille" haben sich angekündigt, "es wird schon ein kleiner Block", so der 23-Jährige.

"Sportlich war es aber ein wichtiger Schritt aus dem kleinen Saarland in die große Fußball-Welt zu kommen. Von daher ist schon eine gewisse Verbundenheit zu Elversberg vorhanden."

Fast 14.000 Einwohner gibt es dort, der Keeper gehörte nie dazu. In seinen drei Jahren bei der SVE wohnte er weiter in seiner Geburtsstadt Homburg.

Das wird nicht die des Reiseführers sein, aber der Job wäre ohnehin schnell erledigt: "Das Waldstadion Kaiserlinde, mehr gibt es nicht. Es ist sehr beschaulich", erklärt Drljaca angesprochen auf die Sehenswürdigkeiten in der saarländischen Gemeinde Spiesen-Elversberg.

Im Oktober 2015 noch im Trikot von Elversbergs "U17": Dynamo-Keeper Stefan Drljaca parierte einen Elfmeter gegen 1860 München. © IMAGO/Franz Eibner

"Egal, ob mit oder ohne Druck, sie spielen eine große Saison. Viele haben gedacht, die brechen nach der Winterpause ein. Das tun sie nicht, sie spielen weiter ihren Fußball und sind erfolgreich", stellt Drljaca fest.

"Die liefern jede Woche ab und es macht Spaß, ihre Spiele anzugucken. Sie ziehen ihr Ding durch und lassen sich nicht beirren."



Umso besser also, dass Dynamos Schlussmann aktuell so richtig gut drauf ist. Nicht ausgeschlossen, dass das auch am Konkurrenzkampf um den einen Platz zwischen den Pfosten liegt.

Denn mit Kevin Broll (27) wurde im Winter noch einmal ordentlich nachgelegt. Für Drljaca steht daher fest: "Wir haben mit Abstand das stärkste Torwart-Team der Liga. Von daher ist es schon ein gewisser Anreiz, der Konkurrenzkampf wird auf einem hohen Niveau bestritten. Es zählt nur die Leistung, wir brauchen da keine Arschlöcher zu sein."

Beim Tabellenführer wird es aber nicht nur auf ihn ankommen - das hatte die 2:3-Niederlage im Hinspiel schon gezeigt. Drljaca will "eine Rechnung begleichen" und "Spielverderber" sein. "Wir wollen Elversberg zeigen: Klar, ihr seid Erster, aber wir haben gerade auch einen guten Lauf und wollen was mitnehmen."