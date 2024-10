Dynamo-Keeper Schreiber auf der Linie stark, am Ball mit zu vielen Fehlern

Dresden - 84. Minute im Heimspiel gegen Aachen : Abstoß für Dresden , Lars Bünning spielt kurz auf seinen Keeper Tim Schreiber. Er will zurückspielen, schiebt den Ball aber an seinem Innenverteidiger vorbei ins Toraus. Ecke Aachen.

Das Problem dabei: Es war der vierte krasse Fehler des 22-Jährigen allein an diesem Abend, auch in den Partien davor unterlief ihm immer wieder ein solcher Bock.

Spätestens seit Sonntag weiß er auch, was das heißt, wenn es nicht so läuft. Das Raunen im Stadion war nicht zu überhören, die Pfiffe gleich gar nicht. In den sozialen Medien sollte er in dieser Woche lieber nicht surfen, weil da vieles schon wieder geschmacklos ist.

Aber: Der Mann ist 22, er ist mit seiner Entwicklung noch lange nicht am Ende, wird seine Lehren aus den bisherigen Spielen ziehen und definitiv Dynamo in dieser Saison noch manchen Sieg retten.