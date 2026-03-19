Dynamo-Keeper Schreiber lüftet Geheimnis: Was ihm vor jedem Spiel hilft

Dresden - Er wirkt ganz cool, ganz abgeklärt und in sich gekehrt, als könne Tim Schreiber (23) weder Sieg noch Niederlage irgendetwas anhaben. Sein Geheimnis? Die Musik! Dynamos Keeper setzt sich vor dem Spiel die Kopfhörer auf und bringt sich mit damit in die richtige mentale Verfassung.

Hielt gegen Preußen Münster die Null: Dynamo-Keeper Tim Schreiber (23). © Lutz Hentschel

"Ich versuche dann trotzdem, mir ab und zu noch mal ein paar Spielszenen anzuschauen, worauf ich achten muss, Standards etc., und was ich alles organisieren muss. Ich gehe sozusagen noch mal meine Aufgaben durch", sagt er.

Dazu gibt's aber nicht etwa Smooth Jazz oder sonstiges seichtes Gedudel auf die Ohren, Schreiber fährt sich mit etwas ganz anderem herunter: "Ich höre sehr, sehr gerne immer Rockmusik. So komme ich in meine Ruhe", gibt er zu. "Ich höre meistens Wolfmother, Black Sabbath oder ähnliches. So komme ich in meine Stimmung."

Auch für Samstag wird der 23-Jährige wieder die richtige Playlist auflegen, denn beim SC Paderborn im eher beschaulichen und ruhigen Ostwestfalen wollen Schreiber & Co. wieder die 2. Bundesliga rocken - wie schon beim 6:0-Erfolg zuletzt gegen Preußen Münster.

"Es zeigt einfach den Charakter der Mannschaft, dass wir jetzt auf dem Boden der Tatsachen bleiben und einfach an den Dingen weiterarbeiten, wo wir stehen geblieben sind. Weil wir sind auf jeden Fall noch lange nicht am Ende. Es war nur ein Spiel und jetzt gegen Paderborn geht es wieder bei null los", macht Dynamos Keeper klar.