Dynamo lotst Sturm-Juwel von Eintracht Frankfurt an die Elbe!

Dresden - Die Spatzen pfiffen es schon von den Dächern , jetzt ist der Wechsel fix: Kaan Inanoglu ist der zweite Neuzugang bei Dynamo Dresden ! Der 20-jährige Stürmer kommt von Eintracht Frankfurt an die Elbe.

Kaan Inanoglu (20) hat bei Schwarz-Gelb unterschrieben! © SG Dynamo Dresden

Das gab die SGD am Donnerstagnachmittag in einer offiziellen Mitteilung bekannt. Der junge Knipser wechselt dabei fest in die sächsische Landeshauptstadt, allerdings hat sich die Eintracht nach eigenen Angaben eine Rückkaufoption gesichert.

"Mit Kaan konnten wir einen extrem spannenden Spieler für Dynamo Dresden gewinnen. Er hat in den zurückliegenden Jahren eine sehr starke Entwicklung vollzogen und neben seiner fußballerischen Qualität auch den Torinstinkt als junger Spieler in der Regionalliga nachgewiesen", freute sich Sport-Geschäftsführer Sören Gonther (39).

Der im US-amerikanischen Dallas geborene Offensivmann wagte bereits mit nur 15 Jahren den Schritt aus Texas ins Deutsche Fußball Internat (DFI) nach Bad Aibling.

"Die bewusst frühe Entscheidung, nach Deutschland zu kommen, weit entfernt von der Heimat, zeigt seinen enormen Drang nach Erfolg. Wir freuen uns jetzt, ihn bei der weiteren Entwicklung begleiten zu können und den Konkurrenzkampf in unserer Offensive weiter zu beleben", fügte Gonther an.