Transfer-Karussell bei Dynamo nimmt immer mehr Fahrt auf: Das sind die neuesten Entwicklungen

Dresden - 39 Tage fußballfreie Zeit sind am Donnerstag für die Spieler von Dynamo Dresden vorbei. Ab 15 Uhr wird im wahrsten Sinne des Wortes wieder geschwitzt. Dann bittet Trainer Thomas Stamm (43) seine Schützlinge zur ersten Einheit in Weinböhla. Zehn Abgängen stehen bisher vier Neuzugänge gegenüber. Aber zwei, die am letzten Spieltag gegen Kiel verabschiedet wurden, kommen wieder: Jonas Sterner (24) und Robert Wagner (22).

Jonas Sterner (24) soll fest von Hannover 96 verpflichtet werden. Eine Einigung steht offenbar kurz bevor. © IMAGO/Steinsiek.ch

"Wir wollen das Gerüst behalten", sagte Sportgeschäftsführer Sören Gonther (39) gleich nach Saisonende und macht jetzt Nägel mit Köpfen. Für Sterner und Wagner greift Dynamo tief in die Taschen, lotst sie fest weg von ihren Vereinen Hannover 96 und SC Freiburg. Sie sollen nach Bild-Informationen bis 2029 gebunden werden.

Für das Duo endet somit auch das Leihabenteuer, die beiden gehören dann fest zu Dynamo. Offiziell hat der Verein die Verpflichtung von Wagner bereits gemacht, Sterner soll folgen.

Mit Thomas Keller (26) und Ben Bobzien (23) schlugen zwei weitere Leihprofis in der Rückrunde voll ein. Auch hier bestünde nach TAG24-Informationen die Möglichkeit, sie weiter an die SGD zu binden - in welcher Form auch immer. Doch das wird wohl noch einige Zeit dauern, die Verhandlungen ziehen sich hin.

Sie werden wohl erst einmal in Heidenheim (Keller) und Mainz (Bobzien) ins Training einsteigen. Wobei bei Bobzien Mainz gesprächsbereit sein soll, die Ablöse dürfte aktuell aber noch zu hoch sein. Auf der Innenverteidiger-Position (Keller) soll Dynamo laut Bild auch an Kenneth Schmidt (24, Fortuna Düsseldorf) dran sein.