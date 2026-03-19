Dynamo muss blechen! Sechsstellige Strafe für vier Fälle vom DFB

Dresden - Empfindlicher Griff in die Kasse der Schwarz-Gelben: Dynamo ist vom DFB-Sportgericht zu einer sechsstelligen Geldbuße verurteilt worden.

Die XXL-Pyroshow der Dynamo-Fans in Kiel geht auf die Kosten des eigenen Klubs. © IMAGO / Lobeca

Wie der Deutsche Fußball-Bund am heutigen Donnerstag bekannt gab, bekam die SGD wegen gleich vier Fällen von "unsportlichem Verhalten" eine Strafe in Höhe von insgesamt 140.440 Euro aufgebrummt.

Die mit weitem Abstand kleinste Summe von gerade mal 3000 Euro trifft die Dresdner laut Urteil für "großflächige Verschmutzungen des Gästebereichs" beim Gastauftritt in Elversberg zum fünften Zweitliga-Spieltag. Die mitgereisten SGD-Anhänger hätten demnach Stadionwände, Türen und Toilettenanlagen beschädigt, teilte der DFB mit.

Viel, viel teurer hingegen wurde das Abbrennen von Pyrotechnik geahndet: Allein beim letzten Auswärtsspiel des vergangenen Jahres gegen Holstein Kiel müssen nämlich 91.440 Euro gezahlt werden, weil die mitgereisten SGD-Anhänger ein ganzes Munitionslager an Feuerwerk abbrennen ließen.

Auch im Kracher-Duell beim 1. FC Magdeburg Ende Januar zündelten die Fans, was mit 38.300 Euro sanktioniert wurde.