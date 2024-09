Dynamo muss zum CFC! Das sagt Thomas Brendel zum Hammerlos im Sachsenpokal

Dresden - Regionalligist Chemnitzer FC ist nicht unbedingt das Traumlos für ein Achtelfinale im Sachsenpokal . Da hätte es leichtere Gegner gegeben. Aber jetzt ist es so gekommen. Dynamo muss am 12./13. Oktober zum CFC reisen.

Für Thomas Brendel (48) wäre der CFC ein guter Gegner - wenn es nicht erst das Achtelfinale wäre. © Lutz Hentschel

Rekordpokalsieger gegen Titelverteidiger - es ist das Hammerlos dieser Runde, gezogen von "Losfee" Reiner Spänkuch, mit 89 Jahren der älteste Volunteer in Leipzig bei der zurückliegenden Fußball-Europameisterschaft.

"Ich hätte Chemnitz gern später gehabt. Aber das ist eine interessante Paarung, für die Zuschauer ein gutes Spiel", sagt Thomas Brendel (48), Sportgeschäftsführer von Dynamo.

Dresden verlor in der Vorbereitung einen Test im Juli mit 0:1 beim CFC. Die Mannschaft dürfte gewarnt sein. "Das ist bei jedem in Erinnerung. Das jetzt ist ein ganz anderes Spiel. Der CFC ist eine sehr gute Mannschaft, die vielleicht nicht ganz so gut gestartet ist. Das Spiel erzeugt Aufmerksamkeit. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir eine Runde weiterkommen."



Auch Vize-Kapitän Niklas Hauptmann (28) rechnet sich einen Sieg bei den Himmelblauen aus. "Wir wollen auch dieses Jahr ganz weit kommen", sagt er. "Chemnitz hat eine gute Mannschaft, aber im Grunde ist uns das egal, auch wenn es ein schwerer Gegner ist. Die Marschroute ist klar."