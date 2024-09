Sachsenpokal: Losfee Reiner (90) beschert Titelverteidiger Dynamo ein Hammer-Los!

Leipzig - Mehr als die Hälfte der Mannschaften haben sich aus der Sachsenpokal-Runde 2024/25 schon verabschiedet. Die verbliebenen 32 haben jetzt ihre Gegner in der 3. Runde erfahren - mit Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue steigen nun auch die Drittligisten ein. Und es gibt geile Spiele!

Dienstag wurde die 3. Runde im Sachsenpokal ausgelost. © Sächsischer Fußballverband

"So oder so richtig coole Duelle", sagte SFV-Vizepräsident Volkmar Beier schon im Vorfeld der Ziehung am Dienstagnachmittag voraus.

Und so kam es auch! Losfee Reiner Spänkuch (90), ältester Volunteer bei der Fußball-EM im Sommer, zog das Mega-Duell zwischen Rekordsieger Chemnitzer FC und Titelverteidiger Dynamo Dresden!

Oberliga gegen Regionalliga heißt es zudem beim SC Freital gegen den FSV Zwickau sowie beim FC Grimma gegen den FC Eilenburg.

Aue hat Losglück - im Lokalderby geht's zum VfB Annaberg.

Auch für die beiden Leipziger Regionalligisten geht's gegen Siebtligisten - Lok Leipzig reist zu Rotation Dresden, Chemie Leipzig zur SG Weixdorf nördlich der Elb-Metropole.

Der klassentiefste Verein FSV Kemnitz, Kreispokalsieger der Oberlausitz, hat Heimrecht gegen Empor Glauchau.