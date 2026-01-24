Kurz vorm Ost-Kracher in Magdeburg: Dynamo schlägt erneut auf dem Transfermarkt zu

Dresden - Kurz vor dem Ost-Kracher beim 1. FC Magdeburg hat Dynamo Dresden erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Der Zweitligist verstärkt sich mit Flügelflitzer Ben Bobzien (22), der bis Ende der Saison von Bundesligist 1. FSV Mainz 05 ausgeliehen wird.

Ben Bobzien (22) unterschrieb am Freitag bei Dynamo Dresden. © SG Dynamo Dresden

Für die SGD ist es das fünfte Leihgeschäft des Winters. Zuvor hatten die Bosse schon Innenverteidiger Thomas Keller (1. FC Heidenheim), die beiden Mittelfeldspieler Robert Wagner (Holstein Kiel) und Jason Ceka (SV Elversberg) sowie Rechtsverteidiger Jonas Sterner (Hannover 96) auf diese Art und Weise an die Elbe gelotst. Mit Elias Bethke wurde zudem ein Torhüter fest von Energie Cottbus verpflichtet.

"Wir freuen uns, dass wir Ben für unseren Weg begeistern konnten. Er ist in der vordersten Offensivreihe variabel einsetzbar, kann sowohl auf den Außenbahnen als auch in der Sturmspitze agieren und macht unser Spiel so noch unberechenbarer. Mit seinem Tempo und dem trickreichen Spiel hat er sich in den zurückliegenden Jahren stetig weiterentwickelt und ist in der Bundesliga in Österreich zu einem Leistungsträger herangewachsen", erklärt Sport-Geschäftsführer Sören Gonther (39).

Bobzien hat in dieser Saison sogar schon im Rudolf-Harbig-Stadion gespielt, als er mit Mainz in der ersten Runde des DFB-Pokals am 18. August 2025 auf Dynamo traf. Er wurde in der zweiten Halbzeit eingewechselt und siegte mit seinem Team mit 1:0.

Bis zum Sommer war der Mann für die linke Seite an Austria Klagenfurt ausgeliehen, wo er zwölf Tore schoss. Nach seiner Rückkehr konnte er sich in Mainz erst mal nicht durchsetzen.