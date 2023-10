Dynamo-Noten gegen Ulm: Claudio Kammerknecht ist der Matchwinner

Ulm - Ein Sieg des Willens, der Kampfkraft! Dynamo Dresden musste beim 3:2 in Ulm richtig leiden , hat das aber mit Bravour getan und sich am Ende belohnt.

Jakob Lewald (bis 75.) : Sein wohl schwächstes Spiel bisher im Dynamo-Trikot. War beim 0:1 nicht am Torschützen dran, verlor den Ball vorm 2:2. Er hatte einige Wackler drin, konnte diesmal keine Sicherheit geben. Passiert! - Note: 4 .

Claudio Kammerknecht : Erzielte seine ersten beiden Saisontreffer in typischer Stürmer-Manier. Er stand dort, wo ein Knipser stehen muss. Machte auch in seinem eigentlichen Job als Verteidiger seine Sache sehr gut, ließ sich nicht einfach wegschubsen, hielt dagegen - Note: 1 .

Stefan Kutschke (M.) erlöste sich selbst mit seinen vierten Saisontor. © IMAGO / Nordphoto

Lars Bünning: Nur zu Beginn mit Wacklern. Deutlich agiler als in München, leitete einige gute Angriffe mit ein. Rutschte dann in die Innenverteidigung und machte seinen Job gut. War beim 3:2 mittendrin - Note: 3.

Luca Herrmann: Ackerte viel, konnte aber anfangs in der Offensive kaum Akzente setzen. Wurde in der zweiten Hälfte stärker, machte die Bälle fest, dribbelte gekonnt. Seine Flanke leitete das 3:2 ein - Note: 3.

Paul Will: Konnte zunächst nicht alle Lücken schließen, fuchste sich aber in die Partie. Gerade in der zweiten Hälfte ganz wichtig, weil er mit seiner Hartnäckigkeit viele Bälle holte und verteilte - Note: 2.

Niklas Hauptmann (90.+3): Manchmal würde man gern in der Kabine nach dem Spiel zuschauen, wenn er seine Stutzen auszieht. Was er wieder auf die Socken bekam. Wehrte sich nach Kräften, er riss Lücken für seine Nebenleute, konnte selbst keine Gefahr erzeugen - Note: 3.

Dennis Borkowski (bis 75.): Bereitete die ersten beiden Tore vor. War auch sonst immer auf Achse, konnte seine Schnelligkeit ausspielen. Er hatte Pech bei seiner Großchance (35.), die Ulm-Keeper Christian Ortak stark vereitelte. Musste dann raus, verletzte sich am Sprunggelenk - Note: 2.

Stefan Kutschke: Endlich sein vierter Saisontreffer. Durch das Tor zum 1:1 kam Dresden zurück ins Spiel. Kämpfte vorbildlich, köpfte vor allem hinten viel weg. Und: Sorgte mit einem langen Sprint in der Nachspielzeit für Entlastung - Note: 2.

Tom Zimmerschied (bis 90.+3): Brauchte ein Stück, um in der Partie anzukommen. Spielte dann aber eine richtig gute zweite Hälfte. Vor allem seine Vorbereitung zum 3:2 war Sahne. Er kratzte die Kugel von der Linie und bediente Kammerknecht perfekt - Note: 2.

Jonathan Meier (ab 41.): Machte eine gute Partie, Pech bei seinem Freistoß (50.). Machte seine linke Seite zu und traute sich oft in die Vorwärtsbewegung - Note: 2.