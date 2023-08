Dynamo-Noten gegen den BVB: Geschlossene Teamleistung zum Erfolg

Beim 2:0-Erfolg gegen den BVB II zeigte Dynamo Dresden einen souveränen Auftritt. Die TAG24-Noten zum Spiel.

Von Thomas Nahrendorf

Dortmund - Dynamo ist nach dem 4. Spieltag dort, wo man am Ende sein will, auf einem direkten Aufstiegsplatz. Der 2:0-Sieg in Dortmund war souverän, die erste Hälfte sogar spielerisch leicht. Reden muss man nur wieder über die Chancenverwertung. Aber solange Dynamo trotzdem siegt ... Die TAG24-Noten.

Kevin Ehlers zeigte zwar eine solide Partie, schoss jedoch zum Ende der ersten Halbzeit einen dicken Bock. © Dennis Hetzschold Stefan Drljaca: Hatte bei seiner zweiten Rückkehr an die alte Wirkungsstätte meist nur Sachaufgaben zu erledigen. Brenzlig wurde es in der 2. Hälfte ab und an bei Distanzschüssen. Da packte er zu - TAG24-Note: 3.

Claudio Kammerknecht: Hatte hinten bis in die Schlussphase hinein nie wirklich große Aufgaben zu bewältigen, schaltete sich immer wieder vorn mit ein. Hing beim 1:0 mit drin. Sattes Pfund (29.), das nur knapp drüber strich, sein Tor (47.) verhinderte Marcel Lotka mit einer unfassbaren Parade - Note: 2 Kevin Ehlers: Dicker, dicker Bock nach 39 Minuten, der zum Glück für ihn ohne Folgen blieb. Darf dennoch nicht passieren, andere Teams nutzen so etwas. Sonst unaufgeregt und abgeklärt - Note: 4. Jakob Lewald: Souverän, ließ nichts zu und nix anbrennen. Mit zwei, drei gelungenen Vorstößen nach vorn, so bei seinem Kopfball (11.) genau in die Arme von Lotka - Note: 3. Jonathan Meier: Machte einen soliden Job, wurde aber auch nicht sonderlich gefordert, lag ja nicht an ihm. Hätte sich bei dem Platz öfters mit nach vorn einschalten können - Note: 3.

Besonders Dynamo Dresdens Offensive konnte gegen den BVB überzeugen.

Dennis Borkowski (M.) und Tom Zimmerschied (r.) belebten die Offensive von Dynamo Dresden. © Dennis Hetzschold Luca Herrmann (bis 78.): Wieselflink, leichtfüßig in seinen Aktionen. Leitete gute Angriffe ein, muss im eigenen Abschluss mutiger werden - Note: 2. Paul Will: Er hatte so viel Platz. Weil er kaum nach hinten arbeiten musste, kreierte er gute Angriffe, Traumpass vorm 1:0 auf Tom Zimmerschied. War immer Herr der Lage, verlor nur einen Zweikampf - Note: 2. Niklas Hauptmann (bis 87.): Lange Zeit nicht so auffällig wie zuletzt, was nicht heißt, dass er schlecht war. War im Zweikampf stark, kurbelte an und hatte einen großen Anteil am Sieg: Er leitete die Elterszene (76.) selbst ein und holte den Strafstoß heraus - Note: 2. Jakob Lemmer (bis 66.): Muss das 2:0 (39./58.) machen, lief viel, kam aber zu selten durch. Wirkt derzeit als Joker effektiver - Note: 4. Stefan Kutschke (bis 78.): Licht und Schatten, macht das 1:0 (6.) in typischer Manier, ließ aber das 2:0 (20.) in untypischer weg. Der muss einfach rein, weiß er selbst. Kämpferisch wie immer vorbildlich - Note: 3. Tom Zimmerschied (bis 87.): Gute Idee von Markus Anfang, ihn auf den linken Flügel zu stellen. Dortmund bekam ihn nie in den Griff, er bereitete das 1:0 mustergültig vor, hatte viele gute Aktionen. Nur sein eigener Abschluss muss konsequenter werden - Note: 2. Dennis Borkowski (ab 66.): Zeigte sich mutig, steckte auf Hauptmann durch, der im Strafraum gefoult wurde. Er schnappte sich die Kugel und verwandelte eiskalt. Das ist Selbstvertrauen. Gutes Spiel - Note: 2. Oehmichen (ab 78.): - Meißner (ab 78.): - Bünning (ab 87.): - Vlachodimos (ab 87.): -