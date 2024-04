Dynamo-Noten gegen Freiburg II: Das Beste war der Blick auf die Tabelle

Freiburg - Mit der Bilanz aus 2024 springt Dynamo nach dem dürftigen 1:1 bei der blutjungen Zweiten des SC Freiburg (Durchschnittsalter: 20,2) zurück auf Rang drei. Kannst Du eigentlich keinem erzählen und ist fast schon als Erfolg zu werten, weil Dresden weiterhin alles in der eigenen Hand hat - zumindest die Relegation. Trotzdem war es schwach - die TAG24-Noten.

Luca Herrmann (bis 78.): Bekam den Vorzug vor Ahmet Arslan. In seiner Geburtsstadt ohne große Wirkung, kam nicht ins Spiel, blieb immer wieder hängen und ließ eine Großchance (77.) aus - Note: 4 .

Lars Bünning: Kam wieder zurück in die Startelf, machten einen soliden Job, fiel nicht ab, fiel nicht auf - Note: 3 .

Claudio Kammerknecht: Hatte keine Probleme auf seiner Seite, klärte alles souverän traute sich aber an alter Wirkungsstätte selten nach vorn - Note: 3 .

Kevin Broll: Der Junge kann einem nur leidtun. Hatte nix, aber auch wirklich gar nichts zu tun in Halbzeit eins - und fing sich wieder einen. Das ist schon unglaublich. In der zweiten Hälfte auch mit Glück - TAG24-Note: 3 .

Kapitän Stefan Kutschke war wohl der Unglücksrabe des Tages. © Imago / Eibner

Paul Will: Besser als in der Vorwoche, aber auch nicht so richtig gut. Gute Schusschance (9.), konnte nicht alles stopfen. Hatte bei zwei, drei Ballverlusten Glück, dass Freiburg nichts daraus machte - Note: 4.

Niklas Hauptmann (bis 84.): Bemüht, versuchte alles, hatte früh (5.) eine richtig gute Möglichkeit. Aber weit weg von Leichtigkeit - Note: 4.

Jakob Lemmer (bis 66.): In Halbzeit zwei kaum zu sehen, aber mit zwei großen Chancen. In der zweiten Hälfte agiler, aber auch nicht erfolgreich - Note: 4.

Stefan Kutschke: Kann man unglücklich agieren? Ja! Erst köpfte er Yann Sturm (41.) die Kugel auf den Fuß, dann schoss dieser sie durch die geschlossenen Beine des Kapitäns ins Netz. Im gegnerischen Strafraum scheiterte er an Philip Fahrner (56.), der auf der Linie klärte - Note: 4.

Tom Zimmerschied (bis 66.): Bester Mann in Durchgang eins, setzte sich immer wieder gegen die Bubis durch und traf (28.). Musste nach etwas mehr als einer Stunde raus - Note: 3.

Jonathan Meier (ab 66.): -

Robin Meißner (ab 66.): -

Ahmet Arslan (ab 78.): -

Dennis Borkowski (ab 78.): -

Manuel Schäffler (ab 84.): -